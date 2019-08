A megkomolyodott Borat Budapesten játszott kémet, itt az előzetes

Sacha Baron Cohen neve eddig szinte kizárólag olyan őrült karakterekhez kötődött, mint Borat, Ali G, Bruno, máskor meg különféle ál-személyiségeket felvéve vert át embereket álinterjúkkal. De most a lehető legkomolyabb szerepben tér vissza: egy igaz történet alapján Magyarországon forgatott izraeli/arab kémsztori főszerepében, A kém (The spy) című sorozatban.

Az 1960-as években játszódó A kém sztorija az Eli Cohen nevű izraeli kémről szól, akit Szíriába küldenek egy titkos, beépülős küldetésre. A hivatalos leírás szerint Sacha Baron Cohen egy olyan embert játszik, aki "semmi mást nem akart, mint a hazája szolgálatára lenni, és ezt olyan jól csinálta, hogy végül egyre nehezebben tudott megszabadulni a kettős személyiségétől".

Cohen egyébként a magyarországi forgatás alatt azzal is bekerült a magyar hírekbe, hogy kinézett a 2018-as Sziget Fesztiválra bulizni egyet.

A Netflix sorozatát az a Gideon Raff rendezi, aki a Prisoners of War című izraeli sorozatot is; ez így valószínűleg keveseknek mond bármit is, de ez volt az a sorozat, amely alapján az Emmy-díjas Homelandet is elkészítették Claire Danesszel a főszerepben. (Érdekes, egyúttal a magyarokon kívül senkit nem érdeklő összefüggés, hogy a Homeland egy részét is Magyarországon forgatták, olyannyira, hogy még egy Gyurcsány Ferenc-plakát is befigyelt a háttérben az egyik epizódban.)

A kém szeptember 6-án kerül majd fel a Netflixre.