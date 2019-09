Tíz film, amit látni kell ősszel

Az ősz hoz egy csomó izgalmasnak tűnő magyar filmet, köztük egy Kádár-kori vámpírtörténetet, a Drakulics elvtársat Nagy Zsolttal és Nagy Ervinnel. De jön az Az, a Demóna és a Zombieland folytatása, és a hatodik Terminátor-film, amiben Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton is visszatér. Végre mozikba kerül a régen várt Joker-film is Joaquin Phoenix és Robert De Niro szereplésével. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat a kedvencére.

Az: Második fejezet (szeptember 5.)

Fotó: IMDb

2017 egyik nagy mozisikere volt Stephen King 30 éves regényének újbóli megfilmesítése. A gyerekekre vadászó bohóc, Pennywise és a vele küzdő, 13 évesekből álló Vesztesek bandájának sztorija ráadásul nem csak egy jól megcsinált horror volt. Sőt, elsősorban nem horrorfilmként működött, hanem egy csodaszép történetként a gyerekkorról, a barátságról, és arról, hogy a felnőttek gonoszságból, butaságból vagy lustaságból mi mindent képesek elkövetni a gyerekek ellen. A második film több mint 25 évvel ezután veszi fel a fonalat, amikor Pennywise megint feltűnik. Immár felnőtt hőseinknek vissza kell térniük a szülővárosukba, hogy megint felvegyék vele a harcot. A felnőtt szereplőket Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone és Andy Bean alakítják, Pennywise szerepében pedig újra Bill Skarsgård látható. A film egyébként rekordhosszúságú, 2 óra 45 perces lesz.

CURTIZ – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot (szeptember 12.)

A CURTIZ rendhagyó módon először a Duna TV műsorán volt látható, eredetileg tévéfilmnek készült, szeptemberben mégis mozikba kerül. A Topolánszky Tamás Yvan és Sümeghy Claudia alkotta rendező-producer páros első nagyjátékfilmje a valaha élt egyik legsikeresebb magyar filmrendező, Kertész Mihály, azaz Michael Curtiz életének arra a szakaszára koncentrál, amikor a Casablanca című filmklasszikust rendezte. Nemcsak szakmailag, hanem a magánéletét tekintve is kemény időszak volt ez számára, egyszerre aggódott Magyarországon maradt rokonaiért, és küzdött váratlanul felbukkanó, súlyos lelki problémáktól szenvedő lányával. A film címszereplőjét a Parkoló, az Anyám és más futóbolondok a családból és a Portugál című filmek és a Drága örökösök sorozat színésze, Lengyel Ferenc alakítja, míg lányát, Kittyt az Aranyéletből, az Egynyári kalandból és a Napszálltából ismerős Dobos Evelin játssza. A CURTIZ a 42. Montréali Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat nyert. (A film forgatásán az Index is riportozott, cikkünket itt olvashatja.)

Az Aranypinty (szeptember 19.)

Donna Tartt Az Aranypinty című, Pulitzer-díjas regényéből készített filmet John Crowley, aki a Behálózvát és a csodaszép Brooklynt rendezte. Az Aranypinty főszereplője egy fiú, a tizenéves éves Theo Decker (Ansel Elgort a Nyomd bébi nyomd!-ból), akit édesanyja brutális halála és apja távolléte miatt egy gazdag Upper East Side-i család vesz magához. A fiú nem találja a helyét ebben a világban, szenved az anyja hiányától és ragaszkodik az egyetlen tárgyhoz, ami rá emlékezteti: egy kis méretű festményhez, amit a nő halála előtt néztek meg, és amit egyszerűen elhozott a múzeumból. Ez a kép sodorja végül az alvilág felé. Theo mostoháját Nicole Kidman alakítja, de játszik a filmben sok más sztár is, többek között Sarah Paulson, Luke Wilson és Jeffrey Wright a Westworldből.

Akik maradtak (szeptember 26.)

Az Oscar-jelölésről éppen hogy csak lecsúszott Susotázs és az Újratervezés rendezője, Tóth Barnabás ezúttal F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című könyvét filmesítette meg. Ebben egy kamaszlány és egy középkorú férfi segítenek egymásnak a gyógyulásban, a túlélésben, a veszteségek feldolgozásában a második világháború után. Mindketten elvesztettek szinte mindenkit, akit szerettek, mindketten szeretnének új életet kezdeni, de közben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája épül. Mindenki gyanakszik, mindenki megfigyel. Egy középkorú férfi és egy fiatal lány kapcsolata pedig sokaknak lesz gyanús. Lehet-e ilyen körülmények között szeretni, gyógyulni? A főszerepeket Hajduk Károly és Szőke Abigél alakítják, de rajtuk kívül olyan színészek is felbukkannak a filmben, mint Nagy Mari, Lukáts Andor, Zsurzs Kati, Jordán Adél, Stefanovits Angéla, Igó Éva, Spitzer Gyöngyi és Paizs Miklós. A forgatókönyvet Tóth Barnabás és Muhi Klára írták.

Joker (október 3.)

Nem kis ambíciókkal vágtak bele a Batman legnagyobb ellenfele, Joker saját sztoriját feldolgozó filmbe. A készítők, a Másnaposok-sorozatot jegyző Todd Phillips és Scott Silver (Johns, Drogosztag, The Fighter - A harcos) tervei szerint ugyanis a Joker nem egy szokványos, akciódús képregényfilm, inkább egy sötét dráma lesz. Az alkotók szeme előtt olyan filmek lebegtek, mint a Taxisofőr vagy A komédia királya, a hetvenes évek hangulatának minél hitelesebb megidézésével. A sztori szerint ugyanis ekkor vált Arthur Fleck, bukott stand up komikus szépen lassan Jokerré, a pszichopata gyilkossá. A Jokert alakító Joaquin Phoenix mellett többek között Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz (Deadpool 2.), Bill Camp (Aznap éjjel) és Frances Conroy (Sírhant művek) játszik a filmben. Utóbbi Joker anyját alakítja, akinek kulcsfontosságú szerepe volt az események alakulásában.

FOMO (Fear of Missing Out) (október 10.)

"A film egy ártatlan házibulival kezdődik, de a folyamatos italozással teljesen szétcsapják magukat a szereplők. Ennek pedig az a következménye, hogy belemennek olyan versenyhelyzetekbe és olyan játékokba, amelyekről ők részegen nem biztos, hogy meg tudják állapítani, ártanak-e vele másoknak. Mert viszi őket a flow. És ez ennyi idősen nagyon jellemző" – árulta el a sztoriról az Indexnek Hartung Attila rendező tavaly a film egyik forgatási napján. A FOMO a Z generáció filmje szeretne lenni, főhőse a gimnazista Gergő és barátai, azaz a Falka. Őket három dolog motiválja: a szex, a buli és hogy az ezekről készült videókat minél többen megnézzék a netes csatornájukon. A challenge-videóik idővel egyre durvábbá válnak, amikor pedig egy házibuliban egy lány a fiúbanda prédájává válik, egyetlen éjszaka alatt a feje tetejére áll a világuk. A filmben szerepel többek között Stohl András, Csipesz, a youtuber, Jorgosz Golecasz, a Deep Glaze frontembere és László Panna, László Zsolt lánya is.

Zombieland - A második lövés (október 17.)

A 2009-es Zombieland az egyik legszórakoztatóbb és legeredetibb zombifilm volt, amit Hollywood kitermelt magából, különös tekintettel Bill Murray szereplésére, aki saját magát, a híres és nagyon vicces színészt alakította. A film nemcsak jó, hanem sikeres is volt, költségeinek ötszörösét hozta vissza. Ehhez képest meglepő, hogy milyen sokat, tíz évet kellett várni a folytatásra. A második lövésben mind a négy főszereplő visszatér: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin és Emma Stone is, aki időközben a legjobb színésznő Oscar-díját is bezsebelte. Az élőhalott-apokalipszis túlélői mostanra szabályos kis családdá váltak, akik ebben a részben eljutnak a kihalt, lepusztult Fehér Házba is. Aztán valahogy belekeverednek a sztoriba az új szereplők is: Zoey Deutch, Rosario Dawson és Luke Wilson. A film rendezője újra Ruben Fleischer, aki azóta rendezett sztárokkal kitömött bukást (Gengszterosztag) és hatalmas kasszasikert is (Venom).

Demóna: A sötétség úrnője (október 17.)

A 2014-es Demóna az 1959-es Disney-klasszikust, a Csipkerózsikát vette elő újra, de Csipkerózsika – vagyis Auróra – helyett a gonosz tündérről, Demónáról, és Auróra apjáról, illetve a kettejük harcáról szólt inkább. Bemutatta Demóna (Angelina Jolie) érzéseit és vívódásait, ahogy akarata ellenére mégis megszereti Aurórát (Elle Fanning), és a végén mindent megtesz, hogy megóvhassa a kislányt a saját átkától. A jól ismert történet rendhagyó feldolgozása bejött a nézőknek, a film sokkal sikeresebb lett, mint azt várták. Így aztán elkészült a folytatás, a Demóna: A sötétség úrnője, melyben újabb veszély leselkedik a két nőre. A gondot ezúttal Auróra jegyesének anyja, a Michelle Pfeiffer által alakított királynő jelenti, aki mézes-mázos stílusával szöges ellentéte Demónának, és mindent elkövet, hogy elmarja tőle Aurórát. A rendező ezúttal A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúját készítő Joachim Rønning lesz, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor és Lesley Manville is szerepelnek a folytatásban.

Drakulics elvtárs (október 31.)

Fotó: IMDb

Nem kérdés, hogy az év egyik legjobban várt magyar filmje nálunk a Drakulics elvtárs. Egy Kádár-kori vámpírfilm, amiben Rába Roland játssza a néhai pártfőtitkárt, de feltűnik Bödőcs Tibor is. Az Isteni műszak rendezőjének, Bodzsár Márknak új filmjében Nagy Zsolt játssza Fábián elvtársat, aki hosszú idő után hazalátogat, hogy elindítson egy nagyszabású véradási mozgalmat. Csakhogy valami nem stimmel a gyanúsan fiatalnak látszó elvtárssal, ezért a kémelhárítás a legjobb embereit állítja az ügyre. Mária (Walters Lili) megpróbál a férfi bizalmába férkőzni, miközben a barátja, Laci (Nagy Ervin), a megfigyelés, lehallgatás és közelharc mestere egyre féltékenyebb lesz. Egyre jobban le akarja leplezni a csatos üvegből sűrű piros levet iszogató Fábiánt, de amit tapasztal, arra nem kapott kiképzést. A filmben játszik még többek között Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Balsai Móni és Trill Zsolt is.

Terminátor: Sötét végzet (október 31.)

Bár a CGI-ban bővelkedő előzetes némi aggodalomra ad okot, mi mégis bízunk benne, hogy a legújabb, szám szerint hatodik, részben Magyarországon forgatott Terminátor film mégis jó lehet. Már csak azért is, mert a hatodik film nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja a Terminátor későbbi, gyengébb folytatásait, és ott veszi fel a fonalat, ahol a második rész befejeződött. Így aztán szerepel benne Linda Hamilton, az eredeti és egyetlen hiteles Sarah Connor, és persze visszatér Arnold Schwarzengger is. Mellettük fontos szerep jut a Mackenzie Davis által alakított Grace-nek is, akiről már a trailerből kiderül, hogy nem egészen ember. A minden eddiginél erősebb és kegyetlenebb gyilkológép szerepében ezúttal Gabriel Lunát láthatjuk. Bár James Cameron, aki a két legsikeresebb és legjobb Terminátor filmet rendezte, az 1984-es Terminátor: A halálosztót és az 1991-es Terminátor: Az ítélet napját, visszaszerezte a Terminátor jogokat, ennek a filmnek csak a producere lett. A rendező a Deadpoollal befutott Tim Miller.