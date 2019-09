Megérkezett az előzetes a Between Two Ferns című online beszélgetős műsor filmváltozatához, ami egy elég hülye mondat, úgyhogy megpróbálom elmagyarázni: a Funny Or Die viccesvideós oldalon 2008-ban jelentkezett először a Between Two Ferns with Zach Galifianakis című műsor, amiben az akkoriban még a Másnaposok-trilógia sikere előtt álló műsorvezető valamennyire ismert embereket kérdezgetett, ahogy a cím is mondja, két páfrány között.

A BTF egyre sikeresebb lett, 2014-re eljutott odáig, hogy Barack Obama amerikai elnök volt a vendége. Ami azért nagy szó, mert a műsor maga egy vicc, amiben Galifinakis totálisan alkalmatlan, mindenféle diszkrécióra képtelen, inkompetens műsorvezetőt alakít, aki nincs igazán tisztában az alanyával, zavarban van, bénázik, de amúgy marha vicces. A beszélgetés improvizált, elvileg a vendégek nem tudják, miket fog tőlük Galifinakis kérdezni, bár a műsor stílusával tisztában vannak, ahogy azt is tudják, hogy az egész úgy fog kinézni, mint egy kerületi tévé késő esti beszélgetős műsora. Amit egyébként tízmilliók néznek epizódonként.

A Between Two Fernst pedig most sikerült feléleszteni egy film erejéig, ami a Netflixen fog debütálni szeptember 20-án. A sztori szerint Galifinakisnak egy balul sikerült interjú közben sikerül megölnie Matthew McConaugheyt, ezért a műsor producere, Will Ferrell arra kötelezi, hogy turnézzon az országban, és készítsen el 10 részt különféle hírességekkel. Olyanokkal, mint Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Jon Hamm, vagy David Letterman. Mellettük pedig még többször ennyi ismert ember szerepel a kész filmben, tessék megnézni: