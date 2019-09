Kizárt dolog, hogy ezt a filmet ne jelöljék Oscarra

Még csak pár napja ért véget a nyár, de máris elkezdtek megjelenni az első előzetesek azokhoz a filmekhez, amelyek teljesen nyilvánvalóan elsősorban azért készültek el, hogy jövő év elején minél több Oscar-díjra jelöljék őket. Az egyik első versenyző a kisebbséghez tartozók emberi jogi küzdelmeiről szóló Just Mercy.

A Just Mercyben minden megvan, ami egy Oscar-hajhász filmhez kell:

Oscar-díjas főszereplők,

igaz történet,

tehetetlen dühükben síró emberek,

kemény emberek, akik tehetetlen dühükben sem sírnak,

emberek, akik már feladták a reményt,

emberek, akik visszaadják a reményt,

és végül meghatottságtól síró emberek.

Bár jobban meggondolva ez egyben minden, ami az állati giccses filmekhez kell. És ha ehhez hozzáadjuk, hogy a film egy máig élő Nagyon Jó Emberről szól - arról a Bryan Stevensonról, aki jogászként annyit küzdött a kisebbségekhez tartozók és a kisebbségekhez tartozó gyermekekkel szembeni negatív elfogultság ellen -, és hogy a film abból a könyvből készül, amit ez a Nagyszerű Ember szerényen saját magáról írt, akkor még vészjóslóbb a helyzet. Pedig ezek tényleg iszonyú fontos témák, Stevenson valószínűleg tényleg egy hihetetlenül nagyszerű ember, aki példakép lehetne bárki számára, de épp ez a baj az ennyire sziruposan és csöpögősen giccses előzetesekkel: ha az ember megnézte őket, biztosan előtör belőle a cinizmus akkor is, ha nem szeretné.

A Just Mercy-t az a Destin Cretton rendezte, aki a nehéz sorsú kamaszok intézetében játszódó Átmeneti állomást (Short Term 12) is rendezte, és az a film csodálatosan szép és megható volt, pedig nagyon könnyen lehetett volna giccses is, szóval ez ad némi reményt a borzasztó trailer ellenére is.

A film női főszereplője ezúttal is Brie Larson lesz, mint az Átmeneti állomásban, de a cselekmény itt a férfiak körül forog majd: Michael B. Jordan (Creed, Fekete Párduc) és Jamie Foxx (Django elszabadul, Förtelmes főnökök 2.) lesznek a fő Oscar-várományosok.

A sztori főképp Stevenson egyik első esetéről szól, amelyben a minden felmentő bizonyíték ellenére halálra ítélt Walter McMillian (Foxx) ügyében próbál eljárni az ügyvéd.

A filmet először pár moziban karácsonykor mutatják be, aztán egész Amerikában 2020. január 10-én; itthon jó eséllyel február táján jöhet majd, de erről még nincs pontos információ.