2021-ben jön a Tomb Raider folytatása

"Elég rossz, sajnos" - szomorkodott az Index kritikusa, amikor tavaly tavasszal bemutatták az Alicia Vikander főszereplésével készült Lara Croft-filmet, a Tomb Raidert. A film másoktól is pocsék kritikákat kapott, ennek ellenére jön a folytatás. Már a premierdátum is megvan: 2021. március 19-én mutatják be az új Lara Croft sorozat második filmjét. A rendezőt azért lecserélték, a Hollywoodban ismeretlen norvég, Roar Uthaug nem kap második esélyt, helyette az angol Ben Wheatley készítheti az új filmet. Ő eddig olyan filmeket rendezett, mint az Össztűz vagy a Halállista.

A Tomb Raider folytatása ugyan nem nyerte el a kritikusok és a rajongók maradéktalan tetszését, de pénzügyi szempontból nem volt bukás. 94 millió dollárból készült, és végül világszerte 274 milliót kerestek vele, várható volt, hogy a Warner berendeli a folytatást.

Vikander Angelina Jolie-tól vette át a szerepet, aki két filmben alakította a régésznőt. A filmek az 1996-ban indult Tomb Raider videojáték-szériát vették alapul, a Lara Croft videojátékokról itt írtunk bővebben.