Egy jelenetet megmutattak az Ad Astrából

Hamarosan moziba kerül Brad Pitt Ad Astra című flmje, amiben egy űrhajóst alakít, akinek az a dolga, hogy kiderítse, mi lelte a dettó űrhajós apja 16 évvel korábban eltűnt, mélyűri küldetését , vagy valami hasonló.

Az előzetesek elég érthetetlenek és hézagosak, csak remélni tudom, hogy nem álmodja az egészet egy űrpelikán. Az eddig látottak alapján szép lesz, Brad Pitt is szép benne, a Hold is szép, az űr is szép, Liv Tyler is szép, Ruth Negga is szép, csak Tommy Lee Jones, na ő nem szép.

A jelenetet az nézze meg, aki nem bánja, ha két és fél percet lelőnek neki egy 124 perces filmből. Hazai bemutató szeptember 19.