Litván kiberkopókat szabadítottak a 25. Bond-film forgatását levideózókra

Olaszországban forog éppen a 25. Bond-film, a No Time To Die, és mivel rendes Bond-filmről van szó, lesz benne autós üldözés, meg úgy egyébként autókázás is, főszerepben egy ezüstmetál Aston Martin DB5-tel. Ezeket a jeleneteket nem a stúdióban hanem külső helyszínen veszik fel, ami azt jelenti, hogy a lezárás mértékétől és a helyi populáció (Matera, lakosság 60 351) technológiai affinitásától függően, alkalmanként, egy-ötszáz videófelvétel készülhet minden méterről.

És az MGM hülyét kapott, amikor a Twitteren pár videó megjelent.

A stúdió megbízta az ilyen jogsértésekre szakosodott, litván illetőségű MarkMonitor nevű céget, hogy szisztematikusan szedessenek le mindent, amin a filmmel kapcsolatos részletek, díszlet, jelmez, kellék, stb. látható. A Twitterről pár profilt töröltek is. A Hollywood Reporter látta azt az emailt, amit a litvánok kiküldtek, az áll benne, hogy ezek kulisszák mögötti jelenetek, melyekre a jogtulajdonos nem adott engedélyt.

Ami bullshit persze, 100%-os színtiszta bullshit.

A felvételek közterületen készültek, és nem rejtett kamerás képsorok Daniel Craig lakókocsijából vagy a forgatásról, ezért a kulisszák mögötti narratíva azonnal megdőlt. Mondjuk azt senki nem érti, hogy mégis mit várt az MGM egy

augusztusban

Dél-Olaszországban

turistaszezonban

a nyílt utcán

forgatott fimtől.

Az MGM húzása azért is furcsa, vagy inkább csak elhamarkodott, mert 2019-ben, amikor az online közösség jelentheti a különbséget siker és langyos víz között, nem tanácsos magunkra uszítani @lófaszjóska23-at és társait, ráadásul minél agresszívabban lép fel a litván cég, és fenyegeti perrel a mezei júzereket, annál nagyobbra nő a vihar a biliben, és elér olyan egzotikus vidékre is, mint Magyarország.

Az ilyen befeszülésekre hagyományosan a dacos beintés a válasz, ráadásul az MGM a fogpasztát akarja visszatolni a tubusba, pedig pontosan tudhatnák, hogy az a videó, ami egyszer felkerült a internetre, a büdös életbe' le nem kerül onnan. Mi peresze szeretünk veszélyesen élni, itt egy videó a sok közül, melyekre vadásznak a litván kiberrendőrök. (via)