Woody Allen továbbra is azt gondolja, ő lehetne a #metoo legjobb reklámarca

Bár miután újra előjöttek a régi vádak a rendező gyerekmolesztálási ügyével kapcsolatban, a gyártó stúdió, az Amazon a saját szerződését is megszegve nem volt hajlandó bemutatni Woody Allen új filmjét, Franciaországban most vetíteni fogják az Egy esős nap New Yorkban-t. Ennek kapcsán nyilatkozott Allen a France24-nek, és közölte, kitart amellett, hogy ő annyira jól csinál mindent, hogy egyenesen vele kéne reklámozni a #metoo-mozgalmat.

Több száz színésznővel dolgoztam együtt, és egyikük sem panaszkodott rám. Soha, egyetlen panasz sem érkezett ellenem. Minden pozícióban dolgoztam együtt nőkkel, a legmagasabb szinteken is alkalmaztam nőket, éveken keresztül, és mindig ugyanannyit fizettünk nekik, mint a férfiaknak. Én pontosan azt tettem, amit a #metoo-mozgalom mindenki számára célként jelöl meg.

Ezt mondta Woody Allen a France24-nek adott interjújában, és még egyszer megerősítette, hogy neki kellene lennie a szexuális zaklatás ellen küzdő mozgalom poszterfiújának: a riporter azt kérdezte tőle, megbánta-e, hogy korábban ezt a kijelentést tette, de ő nemhogy nem bánta meg, teljes magabiztossággal közölte, hogy úgy gondolja, valóban az övé lenne a legjobb fotó a képzeletbeli plakáton.

Arról, hogy az új filmjét csak pár országban mutatják be, azt mondta, ez neki épp olyan, mintha az egész világon vetítenék. „Ha az embereknek tetszeni fog a film, szerintem előbb-utóbb az Egyesült Államokban is bemutatják majd”, mondta.

A Woody Allen elleni vád egyébként valóban sokkal összetettebb más zaklatási ügyeknél, ugyanis egy régi, a bíróság által kivizsgált és elutasított vádról van szó. 2014-ben lett hír, hogy Ronan és Mia Farrow azzal vádolta Woody Allent, hogy a lány hétéves korában, 1992-ben megerőszakolta Dylan Farrow-t, fogadott lányát. Az ügyet a bíróság megvizsgálta, és semmilyen bizonyítékot nem találtak Allen bűnösségére, felmerült viszont, hogy a vádakat a férfitől elvált Mia Farrow tanította be a vádlóknak, ezt állítja Moses Farrow, Dylan testvére is.

Ennek ellenére az elmúlt évben többen felszólaltak Allen ellen, Timothée Chalamet és Selena Gomez is azt nyilatkozták, megbánták, hogy elvállalták a filmet, és felajánlották a gázsijukat a szexuális zaklatások ellen küzdő, a #MeToo folytatásaként létrejött TimesUp alapítványa számára.

A napokban Scarlett Johansson azt mondta, hogy ártatlannak tartja Allent, de a nyilatkozata miatt jó páran támadták.