Jézust fogja játszani Röhrig Géza Hollywoodban

Még csak most mutatták be a torontói filmfesztiválon a háromszoros Oscar-jelölt Terrence Malick (Az élet fája, Az őrület határán) új filmjét, az A Hidden Life-ot, de már érkeznek a hírek a következő forgatásáról: a The Last Planet egyik főszerepét az Oscar-díjas Saul fia főszereplője, az Amerikában élő magyar Röhrig Géza fogja játszani - írja a Film Stage.

Az egészen különleges, költői elbeszélésmódjáról és grandiózus, látványos képeiről ismert Terrence Malick filmje Jézus Krisztus életének szakaszait fogja bemutatni evangéliumi parafrázisokon keresztül. Ebben fogja magát Jézust játszani Röhrig Géza, de az - a rendezőt ismerve - ennyiből még nem tudható, ez főszerepet jelent-e.

A másik két főszereplő az Oscar-díjas Mark Rylance (Kémek hídja, A barátságos óriás, Dunkirk) és Matthias Schoenarts (Vörös veréb, A dán lány, Bikanyak) lesznek; Schoenarts már a most bemutatott Malick-filmben, az A Hidden Life-ban is szerepel. Ő játssza majd Szent Pétert, Rylance pedig a Sátánt.

A filmről egyelőre nem sokat lehet tudni, de Mark Rylance annyit elárult, hogy Malick a Sátán négy megtestesülését is beleírta a forgatókönyvbe, és bár ő eredetileg azt hitte, ezek közül csak az egyiket játssza majd ő, mind a négyszer ő húz majd patákat, noha eredetileg úgy tudta, az egyik megtestesülés nő lesz.

A forgatás várhatóan októberben kezdődik.

Röhrig Gézának nem ez lesz az első hollywoodi filmje: játszott a Porrá (To Dust) cmíű filmben Matthew Broderick oldalán (írtunk is róla), és ő az egyik főszereplője a Sírhant művek, a Downton Abbey és a Szex és New York című sorozatok rendezőjének új filmjében is.

Röhriggel verseskötetének megjelenésekor készítettünk interjút.