Testvérével készít filmet Millie Bobby Brown

Nővérével, Paige Brownnal készít filmet a Netflixnek a Stranger Things fiatal színésznője, Millie Bobby Brown, írja a Hollywood Reporter.

A film A Time Lost címmel jelenik majd meg, a történet pedig a Brown-lányok saját ötletén alapul: a sztori két régóta haragban álló, Long Island-i családról szól majd, akiknek a helyzetét az egyik család drámája bonyolítja tovább, tinédzser lányukat ugyanis rákkal diagnosztizálják.

A forgatókönyvet Anna Klassen írja, aki egy lelkes Twitter-bejegyzésben harangozta be a hírt. Ő írja egyébként az Óz, a csodák csodája Dorothyjának és az Alice Csodaországban címszereplőjének barátságáról szóló Dorothy and Alice forgatókönyvét is, szintén a Netflixnek.

Hogy kik szerepelnek majd a filmben, és hogy mikorra várható a bemutató, egyelőre még nem tudni, azt már viszont hivatalosan is bejelentették, hogy a 15 éves Millie Bobby Brown producerként, Paige Brown pedig executive producerként dolgozik majd a filmen.