Halott testvérére emlékezett Joaquin Phoenix a torontói filmfesztiválon

A 23 éves korában, kábítószer-túladagolásban meghalt bátyjára, River Phoenixre emlékezett Joaquin Phoenix a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol épp egy színészi díjat vehetett át a háromszoros Oscar-jelölt Willem Dafoe-tól.

A Joker-film főszereplője meghatottan beszélt a nála négy évvel idősebb testvéréről, a Stand by Me és a My Own Private Idaho című filmekből ismert River Phoenixről. Joaquin Phoenix felidézte: gyermekszínészként kapott első filmes munkái kiábrándították, de River biztatta, hogy ne hagyja abba.

Ezért tartozom neki, mivel a színészet hihetetlen élettel ajándékozott meg.

A 44 éves színész azt is elárulta: bátyja, River 15 évesen mutatta meg neki Martin Scorsese és Robert De Niro klasszikusát, a Dühöngő bikát, hogy motiválja és ismét felkeltse benne a színjátszás szeretetét.

Joaquin Phoenixet a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-díjával jutalmazott Joker című filmben nyújtott alakításáért máris az Oscar-esélyesek között emlegetik. A szerepre való felkészülés komoly fizikai megpróbáltatást is jelentett Phoenix számára, aki a film kedvéért rengeteget fogyott, írja az MTI.

"Ez nem egy szuperhősfilm" – nyilatkozta már korábban Joaquin Phoenix a Joker történetét elmesélő filmről. "Nem az a csoda, hogy Joker, vagyis akkor még Arthur Fleck bekattant, hanem az, hogy ez nem történt meg sokkal korábban" – írtuk a film utolsó előzetese kapcsán.