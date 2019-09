Az elmúlt évek legjobb történelmi témájú filmjei közé választották Horvátországban a Meghalni Ukrajnáért című magyar dokumentumfilmet, amely a Rijekai Történelmi Film Fesztiválon versenyezhet a fődíjért.

Csarnai Attila filmje három magyar nemzetiségű áldozat családján keresztül mutatja be, hogy a kárpátaljaiakat miként érte a 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai háború. Az alkotók közleménye szerint a versenyre 38 ország 140 produkcióját nevezték be, a nemzetközi zsűri ezek közül válogatta ki a 35 legjobbat, amelyeket a szerdától szombatig tartó fesztiválon is bemutatnak. Magyarországról egyedül a Meghalni Ukrajnáért című filmet vetítik.

A filmet 2017-ben mutatták be először az Uránia Filmszínházban, majd többször műsorra tűzték a tévében. 2018-ban a Hét Domb Filmfesztiválon ötven dokumentumfilm között harmadik díjat nyer, majd tavaly októberben levetítették a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon, idén februárban pedig a georgiai Ogeechee Történelmi Film Fesztiválon mutatták be, ahol beválogatták a legjobb külföldi, történelmi témájú dokumentumfilmek közé.

A film bemutatójának botrányáról itt írtunk.