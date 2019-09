Will Smith újra Budapestre jön a Gemini Mannel

Szeptember végén a Gemini Man rendezője és főszereplője, azaz Ang Lee és Will Smith visszatér Budapestre, ahol tavaly az akciófilm több jelenete forgott. Velük tartanak majd a Gemini Man producerei, Jerry Bruckheimer és David Ellison is.

A film magyarországi forgalmazója szerda reggel jelentette be Will Smith és Ang Lee visszatérését. "Az idei, szeptember 24-26-ig tartó látogatás további részleteiről később tudunk beszámolni. Annyi azonban már bizonyos, hogy a magyar rajongók e látogatásuk során több alkalommal is láthatják majd Will Smith-t, Ang Lee-t, Jerry Bruckheimert és David Ellisont" – írják a közleményben.

A Gemini Man egyébként október 10-től lesz látható a magyar mozikban, a hazai bemutató adja a látogatás apropóját is. Az Oscar-díjas Ang Lee (Túl a barátságon, Pi élete, Jégvihar, Tigris és sárkány stb.) filmjében Will Smith egy Henry Brogan nevű elit bérgyilkost játszik, akit hirtelen üldözni kezd egy rejtélyes fiatal ügynök, akiről kiderül, hogy nem más, mint Brogan 25 éve létrehozott klónja.

Will Smith és Ang Lee tavaly több héten át forgatta a Gemini Mant Magyarországon, már az előzetesben is több budapesti helyszín felbukkan. A színész ezalatt mászott fel a Lánchíd tetejére az In My Feelings-kihívás jegyében, teljesen illegálisan, és ahogy erről Ellen DeGeneres műsorában mesélt, ezzel tisztában is volt.