Eredetileg három évadosra tervezték, de elképesztő sikere miatt végül hat szériát élt meg a britek egyik legnépszerűbb sorozata, a Downton Abbey. Ezalatt három Golden Globe-díjat és 15 Emmy-díjat nyert, illetve 69 Emmy-jelölést gyűjtött be összesen, amivel rekordot döntött a nem-amerikai tévésorozatok történelmében. Akárhonnan is nézzük, ez valóban szép teljesítmény egy vidéki nagybirtokon játszódó, kosztümös szappanoperától.

Így már talán nem is olyan meglepő, hogy még két év sem telt el a sorozat 2015-ös lezárása óta, amikor 2017-ben napvilágot láttak a pletykák, amelyek arról szóltak, hogy a Downton Abbey hamarosan filmes folytatást kaphat. A pletyka pedig nem volt alaptalan: tavaly nyáron már biztos volt, hogy a Crawley család tagjai és hű szolgálóik visszatérnek. Ennek bizonyára Tony Stark testőre, Happy Hogan is rettenetesen örült, akiről a Vasember harmadik részében kiderült, hogy ő is óriási rajongója a sorozatnak.

És a fene se gondolta volna, hogy amikor a film elkezdődik, ennyire jó lesz majd viszontlátni a Crawley család impozáns otthonát, a Highclere kastélyt, valamint üdén zöld környezetét, amelynek arculatát a híres 18. századi tájépítész, Capability Brown tervezte. A sorozathoz hasonlóan ugyanis a Downton Abbey-filmnek is maga az épület a legfontosabb szereplője, ahol egyébként a valóságban George Herbert, Carnavon 8. earlje és családja tölti mindennapjait, annyi különbséggel az őseikhez képest, hogy mára valódi látványosság lett a hampshire-i kastélyból, amit előszeretettel keresnek fel és fényképeznek szét a sorozat rajongói.

De hol veszi fel a fonalat a film? Nagyjából egy évvel az 1912-ben, a Titanic katasztrófájával induló sorozat (1926-os) befejezése után, 1927-ben, amikor V. György király (Simon Jones) és a királyné (Geraldine James) a környéken utazgatva útba ejti Downton Abbey-t. A látogatás hírére persze felbolydul az egész ház, és egyetlen este miatt a feje tetejére áll minden. Miközben a birtok eddigi történetének legfontosabb pillanatára készül, a lázas készülődés egy rakás személyes történést is elindít. Ahogy az életben, mindenkinek megvannak a maga kis játszmái, és bár nem minden cselekményszál egyformán erős, a fináléra nagyon szépen a helyére kerül minden.

Ennyit ér Index: 7/10 IMDb: 7,8/10 Rotten Tomatoes: 81% The Guardian: 3/5 IndieWire: B The Telegraph: 3/5

De beszéljünk egy kicsit a király és Mária királyné kapcsolatáról, mert az ő történetük sem érdektelen: miután bátyját, Albert Viktor herceget elvitte az influenzajárvány, a trónöröklési sorban a helyére lépő György udvarolni kezdett a gyászoló menyasszonynak. Mária tecki hercegnő elsősorban azért mondott neki igent, mert továbbra is szeretett volna királyné lenni, és a nagymama, Viktória királynő is alkalmasnak tartotta a szerepre. A házasság ennek ellenére jól sült el, életük végéig szerették egymást.

Visszatérve a filmhez/sorozathoz: vajon van értelme folytatni egy kerek, lezárt egészet? Nem sült el ez már épp elégszer rettenetesen rosszul? Nos, ha tényleg nem arra megy ki a játék, hogy még egy bőrt lehúzzanak valamiről, ami egyszer már baromi sikeres volt (hello, Hollywood!), az alkotók pedig még annak ellenére is tudnak újat mutatni, hogy egyszer már minden cselekményszálat elvarrtak, akkor igenis van értelme a folytatásnak. A forgatókönyvet író Julian Fellowes, a sorozat alkotója, valamint Michael Engler rendező (aki a Downton Abbey több részén is dolgozott) pedig tettek róla, hogy

Maggie Smith és a többiek visszatérése ne legyen hiábavaló.

A Downton Abbe több szempontból sem igazi mozifilm, bár önmagában is értelmezhető, és akár a sorozat és az előzmények ismerete nélkül is megállja a helyét (úgy-ahogy). Ennek ellenére sokkal inkább egy kétórás hosszúságú ráadásepizód, ajándék a rajongóknak, akik bizonyára már azért is irtó hálásak, hogy egyáltalán viszontláthatják a kedvenceiket, és akik minden bizonnyal vannak annyian a világban, hogy semmiképp se lehessen kudarc a film.

De nekünk, magyaroknak pont ne magyarázza senki, hogy miért jó hosszú évekre nyakig elmerülni egy (lakó)közösség ügyes-bajos dolgaiban, hiszen már több mint húsz éve követjük a Mátyás király tér mindennapjait a Barátok köztben, és 12 évig néztük a gazdagréti lakótelep történéseit a Szomszédokban. Mondjuk Isten óvja ̶a̶ ̶k̶i̶r̶á̶l̶y̶n̶ő̶t̶ ezt a szerencsétlen országot a Barátok közt vagy a Szomszédok mozifilm-változatától, épp elég nyűgünk van ezek nélkül is.