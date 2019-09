Már a világpremierjével díjat nyert Adolf Hitler és Scarlett Johansson kalandja

Taika Waititi legújabb alkotása, a Jojo Rabbit nyerte vasárnap a Torontói Filmfesztivál fődíját, amelyről közönségszavazás dönt. A filmnek itt volt a világpremierje, az elismerés mellé 15 ezer kanadai dollár (3,4 millió forint) pénzjutalom is jár.

A Thor: Ragnarök, a Vademberek hajszája (Hunt for the Wilderpeople) és a Sas kontra cápa (Eagle vs Shark) című filmeket jegyző rendező legfrissebb alkotása egy gyűlöletellenes szatíra, amely Christine Leunens új-zélandi-belga írónő nemrég magyarul is megjelent, Cellába zárva című regénye alapján készült. Az új-zélandi filmes nem csak rendezőként jegyzi a filmet, Leunens műve nyomán ő írta a forgatókönyvet, valamint szerepel is a történetben, amelyben mindjárt Adolf Hitler szerepét osztotta magára.

A náci Németországban játszódó történet főhőse egy kisfiú, Jojo "Rabbit" Betzler, aki a Hitlerjugend lelkes tagjaként nemcsak a hazáját, hanem az anyukáját is nagyon szereti. A kisfiú így aztán nagyot koppan, amikor kiderül, hogy egyedülálló anyja – akit Scarlett Johansson alakít – egy zsidó lányt rejteget otthonuk padlásán, majd saját magának is csalódást okoz, amikor beleszeret. És a kissrác életébe még a képzeletbeli barátja, Adolf Hitler is randán bekavar.

A díjról értesülve a rendező videoposztban mondott köszönetet a Twitteren. "A gyerekeinket és magunkat is arra kell nevelni, és emlékeztetni, hogy ebben a világban nincs helye a gyűlöletnek és az intoleranciának" – mondta. A torontói kritikák egyébként vegyesen fogadták a filmet: bár akadt, aki mesterműnek nevezte, nem mindenkinek tettszett a Jojo Rabbit, sokan pedig Roberto Benigni 1997-es filmjéhez, Az élet széphez hasonlították.

A közönségszavazatok alapján a második helyet Noah Baumbach Marriage Story című válós filmje kapta Adam Driverrel és Scarlett Johanssonnal a főszerepben, a harmadik pedig Bong Dzsun Ho (Bong Joon-ho) dél-koreai rendező Élősködők című filmje lett, amely májusban elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját. Tavaly a Zöld könyv is a fesztiválon debütált az előtt, hogy Hollywoodban megkapta volna a legjobb filmnek járó Oscar-díjat.

(via BBC, MTI)