Születésnapján fog fellépni Will Smith a Bazilikánál

Facebookon, egy videóban jelentette be Will Smith, hogy a születésnapján, azaz szeptember 25-én koncertet fog adni a "Basilica Square"-en, azaz a Szent István téren Budapesten. Az a nap lesz a színész 51. születésnapja is.

Hogy egész pontosan milyen koncertről van szó, azt nem igazán tudni. Smith posztjában betaggelte régi cimboráját, DJ Jazzy Jeffet is, aki viszont a saját oldala szerint akkor éppel a Colorado állambeli Boulderben lép fel. Az biztos, hogy a videóban arról beszél, hogy próbál a koncertre, és a végén pár másodpercig látható is, ahogy együtt marhulnak. Mindenesetre kerestük Dj Jazzy Jeff stábját, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Will Smith 2018-ban részben Budapesten forgatta a Gemini Man című filmet. Akkor készítette a hírhedt videóját, amikor a Lánchíd tetején - valószínűleg illegálisan - táncolt egy akkori kihívásnak megfelelve. A videó hihetletlenül népszerű lett, Smith azóta többször is posztolt Budapestről, nemrég pedig bejelentették, hogy szeptember végén a rendező Ang Lee-vel, és a producer Jerry Bruckheimerrel együtt Budapestre jön.

A Gemini Man egy régóta tervezett sci-fi, amiben Smith egy profi bérgyilkost játszik, akit elkezd üldözni egy sokkal fiatalabb ügynök, aki meg tudja jósolni előre minden mozdulatát. Nem spoiler, mert az előzetes felénél kiderül, hogy ez a fiatal ügynök nem más, mint a saját klónja, akit 25 évvel ezelőtt hoztak létre. Smith mellett feltűnik a filmben Benedict Wong (Doktor Strange), Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim a világ ellen), és Clive Owen (A sebész) is.