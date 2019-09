Jonah Hill lehet Batman ellenfele

A Variety forrásai szerint Jonah Hill egy ismeretlen szerepben, feltehetőleg a film gonoszaként szerepelne a 2021-es Batmanben, ha a producerek és a színész ügynöke is úgy gondolják.

A hollywoodi források szerint Hillt már régóta be akarták zsákolni a producerek, de addig vártak, amíg Robert Pattinsont sikerül megnyerni a főszerepre.

A Variety azt írja, hogy még nincsen semmi lepapírozva, akár az is lehet, hogy semmi sem lesz belőle, de mindkét fél nagyon szeretné nyélbe ütni a bizniszt. Még nem nyilvános, hogy Hillt milyen szerepre akarják megnyerni, de a lap forrásai szerint ő lehet a film főgonosza. Feltehetőleg nem a Jokert játszaná, hiszen abból van elég mostanában, hanem inkább a Rébuszt vagy a Pingvint emlegetik, akiket a filmvásznon Jim Carrey és Danny DeVito alakítottak.

Hill mellett a szaklap azt is megneszelte, hogy Jeffrey Wrightot (Westworld) szeretnék meggyőzni Gordon főfelügyelő szerepére.

A The Batman című szuperhősfilmet Matt Reeves (a két legutóbbi A majmok bolygója) rendezi. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy Ben Affleck készíti majd forgatókönyvíróként, rendezőként és főszereplőként is a filmet, hiszen a Batman Superman ellenben, illetve Az igazság ligájában is eljátszotta a szerepet, de végül minden tekintetben maga mögött hagyta a projektet. A The Batman forgatása a tervek szerint az év végén vagy 2020 elején kezdődik majd.