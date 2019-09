Adam Sandler néha szerepel jó filmben is, és ez annak tűnik

Adam Sandlernek megvan az a különleges képessége, hogy néha, de tényleg csak néha összekapja magát, és olyan alakításokra képes, mint amilyenekre a Kótyagos szerelem, a Ki nevet a végén? vagy a The Meyerowitz Stories című filmekben. Most úgy tűnik, hogy egy újabb filmet kell hozzáadni ehhez a listához, megérkezett az első rendes előzetes az Uncut Gems című filmhez, amiben Sandler kicsit megtornáztatja a színészizmait.

Az Uncut Gemsben Sandler egy Howard Ratner nevű ékszerészt és műkereskedőt játszik, aki rendesen bekerül a slamasztikába a szerencsejáték-függőségével, ami miatt kemény adósságokba hurcolja magát. Sandler mellett feltűnik Lakeith Stanfield (Atlanta), Idina Menzel, és a The Weeknd is. A rendezők az Safdie testvérek, akiknek az előző filmje, a Robert Pattinson főszereplésével készült Good Time (a miskolci Cinefest kivételével) elkerülte a magyar mozikat 2017-ben, és most sanszos, hogy ezzel a filmmel is ez fog történni, ugyanis egyelőre hazai premierdátum nincsen. Az Egyesült Államokban december 25-én mutatják be, de a torontói filmfesztiválon már őrületes siker volt.