Újabb magyar film premierje lesz A kategóriás filmfesztiválon

A skandináv bűnügyi történetek nyomvonalán haladó, „éjfekete és sokkoló thrillert” a varsói világpremiert követően november 21-én műsorra tűzik a hazai mozik.

A varsói nemzetközi filmfesztivál a berlini, a cannes-i, a Karlovy Vary-i és a velencei mustra mellett egyike a 15, úgynevezett A kategóriás filmfesztiválnak. A Valan – Az angyalok völgye című magyar filmet az első és második filmeket felvonultató versenybe (1-2 Competition) hívták meg. A premieren Bagota Béla forgatókönyvíró-rendező, Krisztik Csaba főszereplő és Kántor László producer személyesen részt vesz – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap.

Bagota Béla első mozifilmje a Filmalap szerint feszült és szívszorító lélektani krimi lesz. Fő helyszíne Valan, a hólepte erdélyi bányaváros. A sztori szerint Péter (Krisztik Csaba) nagyvárosi rendőrként emberkereskedők után nyomoz. Az életét annak szenteli, hogy eltűnt lányokat találjon meg. Minden megmentett lányban valahol a saját húgát, Julit látja, akinek huszonkét évvel ezelőtt nyoma veszett szülővárosukban, a romániai forradalom káoszában felbolydult Valanban. Péter egy telefonhívás miatt kénytelen visszatérni az erdélyi bányavárosba, amikor felmerül a gyanúja, hogy testvére holtteste került elő a hófödte fenyvesek között. A múltba vezető nyomozás útvesztőjében a férfinek nemcsak a várost fojtogató bűnözéssel kell megküzdenie, hanem a saját démonaival is.

„Sokak számára ismerős, hogy ugyanazokat a problémákat addig kapjuk vissza a múltunkból, amíg vissza nem fejtjük a valódi okokat és megoldást nem találunk rájuk. A Valan egy ilyen történet. Péter szerepében Krisztik Csaba egy karizmatikus, komoly kvalitásokkal bíró színész, aki annak ellenére, hogy filmvászonra termett, eddig még nem jutott főszerephez magyar mozifilmben. A mellékszerepekre is autentikus, erdélyi színészeket válogattam, akik közül sokakat most ismerhetnek meg a mozinézők” – mondta a forgatókönyvet is jegyző rendező.

Bagota Béla 2010-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Grunwalsky Ferenc és Kende János osztályában, majd számos nagyszabású magyar és nemzetközi produkcióban dolgozott. Első mozifilmje, a Valan – Az angyalok völgye a Filmalap 292 millió forintos gyártási támogatásával készült a Mátrix Film produkciójában Kántor László producer vezetésével.

A Valan – Az angyalok völgye a Mozinet forgalmazásában november 21-től lesz látható a hazai mozikban.