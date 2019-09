Jön a Jurassic World 3, visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern is

Ki a bánatnak kell még egy Jurassic World-film, kérdezte kritikusunk már az első rész után is, a kínosan rossz második rész után meg pláne, de hát ha pénz van, más nem is kell, szóval persze, hogy jön a folytatás, Jeff Goldblummal, Laura Dernnel, Sam Neillel és Steven Spielberggel - írja a Hollywood Reporter.

A Jurassic World: Bukott birodalom azon kivételes filmek egyik, amelyeket sem a kritikusok, sem a nézők nem értékeltek nagyra: a Rotten Tomatoes kritika- és véleménygyűjtő portálon a kritikusok szerint 48, a nézők szerint 49 százalékos a film. Ennek ellenére a fanyalgó nézők összesen 1,3 milliárd dollárt fizettek azért, hogy megnézhessék, így tökéletesen evidens volt, hogy a készítők beváltják régi fenyegetésüket, és tényleg trilógiává nyújtják a 25 éves film újraélesztését.

Most már az is kiderült, hogy a majdani harmadik - vagy összesen hatodik - filmben is benne lesz az eredeti, 1993-as film három ikonikus szereplője. Laura Dern Dr. Ellie Sattlert, Jeff Goldblum Dr. Ian Malcolmot, Sam Neill pedig Dr. Alan Grantet fogja játszani. Közülük az első film után Goldblum még az 1997-es folytatásban is játszott, majd 2018-ban volt egy rövid cameója a Jurassic World második részében; Dern és Neill a 2001-es Jurassic Park 3-ban tértek vissza.

A filmet újra az első Jurassic Worldöt rendező Colin Trevorrow (a Star Wars: Skywalker kora egyik írója) rendezi majd, és az egyik író is ő lesz Emily Carmichael (Tűzgyűrű: Lázadás) mellett. Az executive producer (a rendező mellett) Steven Spielberg lesz; az ő nevéhez fűződik az eredeti trilógia is.

A filmet a tervek szerint 2021. június 11-én mutatják majd be.