Mozis lövöldözés áldozatainak családtagjai tiltakoznak a Joker-film ellen

Korábban is kritizálták már a Joker című filmet azzal, hogy erőszakra biztatná a társadalom tagjait, de a vitába eddig a film készítőinek oldaláról nem szálltak be. Most viszont már a gyártó stúdió, a Warner Bros. is reagált, mivel a 2012-es coloradói mozis tömeggyilkosság áldozatainak barátai és hozzátartozói is nyílt levelet írtak.

Tegyük egyértelművé: sem a fikciós karakter, Joker, sem pedig a film nem bátorítja a való világbeli erőszak semmilyen formáját sem. Sem a film, sem a filmkészítők, sem a stúdió nem hősként szeretné beállítani ezt a karaktert"

- jelentette ki a Warner Bros. a levélre reagáló közleményében, írja a Variety.

Egy tömeggyilkos 2012. július 20-án, a Sötét Lovag: Felemelkedés című film vetítése közben nyitott tüzet a coloradói Aurora nevű kisváros egyik mozijában a teremben tartózkodókra; megölt tizenkét embert, és megsebesített hetvenet. (A Sötét Lovag egyébként ugyanabban az univerzumban játszódik, amelyben a képregények szerint Joker is él.)

A lövöldözés több áldozatának hozzátartozói és barátai nyílt levelet írtak a Joker című, a Velencei Filmfesztivál fődíját elnyert filmet gyártó stúdió, a Warner vezetőjének, amelyben felkérték a címzettet, használja a lehetőségeit egy kevesebb fegyvert és több biztonságot felmutató társadalom kiépítéséért zajló küzdelemben, mivel neki is nagy a felelőssége abban, hogy "mindnyájunkat biztonságban tartson".

A levélben kifejezték, hogy tisztelik a szólásszabadságot, nem is szólítottak fel semmiféle bojkottra vagy a film visszavonására, ehelyett arra kérték fel a Warner Bros.-t, hogy ne működjenek együtt a fegyvertartást támogató politikusokkal, lobbizzanak a fegyvertartási törvények szigorításáért, és támogassanak a lövöldözések túlélőire fókuszáló programokat.

A Warner a válaszlevélben kifejezte együttérzését, elmondták, szerintük is komoly probléma a fegyveres erőszak, és közölték, régóta támogatnak túlélőket, és a vállalat vezetői közül többen is küzdenek a probléma megoldásáért.

Ugyanakkor a Warnernél hiszünk abban, hogy a történetmesélés egyik célja épp az, hogy komoly beszélgetéseket indítson összetett problémák kapcsán"

- tették hozzá.

A Joker egy olyan stand-up komikusról szól, akinek a mentális problémái végül oda vezetnek, hogy fegyvert ragadjon, és ezzel a filmben másokat is erőszakra inspirál. A filmet Magyarországon október 3-án mutatják be.