Martin Scorsese új gengszterfilmje szédületes előzetest kapott

Két hónap múlva mutatják be a nagyközönségnek a rendező legújabb filmjét, amiben a főszerepet Robert De Niro játssza, és aki mellé olyan neveket sikerült megnyerni, mint Al Pacino, Harvey Keitel és Joe Pesci. A The Irishman valós történet alapján készült, Frank Sheeran szemén keresztül mutatja be a szervezett bűnözés világát a második világháború utáni Amerikában, és természetesen hangsúlyos szerepet kap majd Jimmy Hoffa szakszervezeti vezér halála is, amit azóta is igazi rejtély övez.

A gengszterfilmek hazai terepet jelentenek Martin Scorsesének és az Oscar-díjasokból álló stáb nagy részének is, és a legújabb előzetes alapján tényleg mindenki elemében érzi magát.

Mivel a film több évtizedet ölel fel, ezért a színészeket digitálisan fiatalították meg, és emiatt néha Robert De Niro úgy néz ki, mintha egyenesen a Call of Duty videojátékból lépett volna ki, de a Collider újságírója szerint ha figyelmen kívül hagyjuk az ilyen apróságokat, akkor könnyen lehet, hogy az Irishman elfoglalja helyét a nagy klasszikusok között.

A lot can happen in a lifetime. pic.twitter.com/S2eLY1dB88 — The Irishman (@TheIrishmanFilm) 2019. szeptember 25.

A filmet 2019. szeptember 27-én mutatják be a New York-i filmfesztiválon, majd számos filmes rendezvényen is műsorra tűzik majd, és november 27-től a Netflix kínálatában is elérhető lesz.