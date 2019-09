Will Smith képtelen volt magyar szavakat tanulni

Csütörtökön tovább robogott a Gemini Man című akciófilm magyarországi PR-kampánya, a szerdai belvárosi Will Smith-koncert után Ang Lee (a film rendezője), Jerry Bruckheimer (a film, és amúgy a Top Gun és a Bad Boys producere), és Will Smith (ide nem kell semmi zárójelben) tartottak egy közös sajtótájékoztatót a nemzetközi és magyar sajtó számára csütörtök délután.

A Gemini Man egy kilencvenes évek óta készülő akciófilm, amivel állítólag a technológiai fejlődés kivárása miatt kellett ennyit várni, a sztori ugyanis egy nyugdíj felé kacsintgató bérgyilkosról szól (Will Smith), akit a főnökei likvidálni akarnak, a saját 25 éves klónja (szintén Will Smith, csak digitálisan) segítségével. Az utóbbi létezése miatt akkora nagy szám ez a film, gyakorlatilag sikerült reprodukálni a színészt a kilencvenes évekből, az illúzió pedig pár pillanatra működik is. Smith mellett olyanok tűnnek fel a filmben, mint Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, vagy a gonosz szerepében Clive Owen. A filmet részben Budapesten forgatták, Kolumbia és az Egyesült Államok mellett.

Az újságírók kérdésére Will Smith most is ajnározta Budapestet, egy kis drágakőként jellemezte, aminek csodálatos és erős történelme van. Különösen az tetszett neki, ahogy a régi épületeket a modern élet igényei szerint átalakították, és az egész város ezer év csodálatos egyvelege lett. A Budapesten játszódó filmben egyébként szinte tökéletesen mondja ki azt a szót, hogy "Vajdahunyad", de elmondta, hogy elég sok melójába került, hogy ez menjen,

és hiába próbálkozott magyar szavakat tanulni, egyszerűen nem maradnak meg az agyában,

túl sok bennük a mássalhangzó egymás mellett. Jerry Bruckheimer producer is megerősítette, hogy a film idevonatkozó részét Párizsban akarták leforgatni, de amikor a tényleges munka előtt Ang Lee eljött megnézni a helyszíneket a városban, azonnal beleszeretett, és még a forgatókönyvet is átírták, hogy Budapesten játszódjon a cselekmény.

A filmet 4K felbontásban, 60 és 120 képkocka per másodperces felvételi sebességgel forgatták, ez azt jelenti, hogy ennyi képet lát az emberi szem egy másodperc alatt, a moziban megszokott 24 képkocka helyett, emiatt pedig a kép folyása sokkal simább, de kicsit idegenebb, vízalattibb is. Ang Lee előszeretettel használ újfajta digitális technológiákat a filmjeinél, és most is azt mondta, hogy 10 év alatt nagyon sokat tanult, de még mindig van egy új világ, amit meg kell ismerni ezzel kapcsolatban. Smith szerint az első dolog, amit a rendező mondott neki ezzel kapcsolatban, az az volt, hogy tilos a smink a közelképeknél. A színész azzal viccelődött, hogy nagyon tisztán kellett ehhez étkeznie végig, mert minden pórus meglátszik a vásznon.

Ang Lee szerint a legnagyobb kihívás a filmmel kapcsolatban az volt, hogy megteremtsék számítógépes animáció segítségével a fiatal Will Smith-t, pontosabban a sármját, amit ő sem nagyon tudott megmagyarázni, hogy pontosan miben is lakozik.

A füleimben

- viccelődött Smith. Lee hozzátette, hogy van Smithben valami, amitől a néző úgy érzi, biztonságban van, nagyon szerethető, ezt kellett megteremteni digitálisan, ami nagyon sok szöszöléssel járt. Jerry Bruckheimer producer elmondta, hogy a gyártás egy adott pontján, még egy meg nem nevezett időpontban készítettek tesztfelvételeket Jack Nicholsonnal, majd a fiatalított Nicholsonnal is, de állítása szerint "borzasztóan nézett ki".

Smith elmondta, hogy a kész filmben végül nem őt fiatalították, hanem teljesen, CGI segítségével hozták létre. Egy újságírói kérdésre elmondta, hogy legszívesebben nem ő adna tanácsot a fiatal Will Smithnek, hanem ő kérne tőle, mert nagyon nehéz volt magát fiatalon eljátszani a motion capture technológiával. Felkészülésként rengeteg régi filmjét megnézték közösen Ang Lee-vel, Lee pedig megmondta neki, hogy miket ne csináljon.

Smith kifejtette, hogy a korai karrierjében rengeteget improvizált, de amikor sikeres lesz, megmerevedett, és beszűkült az, amit Will Smith művelhetett a filmekben, azt mondta, hogy visszatekintve nem emlékszik, hogy bizonyos dolgokat miért úgy csinált a filmekben, ahogy.

Most egy kicsit próbálja visszaszerezni a fiatalságát, tavaly például úgy ünnepelte a születésnapját, hogy kiugrott bungee-kötéllel egy helikopterről.

Ahhoz képest a bazilikai koncert egész veszélytelen volt. Állítása szerint amikor a Kalifornia hercegében játszott, akkor volt benne egy naivitás, egy tudatlanságból fakadó erő, amit mostanában szeretne megint reprodukálni.

Az Index kérdésére elmondta, hogy szándékos az, hogy mostanában egyre több akciócentrikus filmet vállal el (Az öngyilkos osztag, Bad Boys 3), mert 51 éves lett, és úgy érzi, hogy ezt még ki kell adnia magából. Bár hozzátette, hogy ebben a filmben a legdurvább dolgokat nem neki, hanem a CGI-klónjának kell művelnie. Ami amúg szerinte a jövőt is jelentheti, szerinte ha az emberek a lelkük mélyén elhiszik, hogy Junior karaktere egy hús-vér ember, a lehetőségek végtelenek, szerinte akár nemsokára olyan filmek is készülhetnek, amikben együtt játszik Marlon Brandóval.

A húsz perces sajtótájékoztató végén Will Smith kapott egy ajándékot is, a film poszterét, amit 1872 darab Rubik-kockából rakott ki Torgeir Amundsen dán művész. A színész állítólag nagy rajongója Rubik Ernő játékának.