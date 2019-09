Már egy ideje lehet tudni, hogy ugyan A nagy Lebowski c. kultfilmnek nem lesz folytatása, de cserébe készült egy spinoff a bowlingozó Jézusról, vagyis Jesus Quintanáról. Az 1998-as filmben a karaktert John Turturro (Aznap éjjel, Transformers, A titkos ablak) alakította, és az ő karakterére fókuszáló kvázi folytatást ő is rendezte az eredeti filmet jegyző Coen testvérek helyett. Ehhez került ki az első trailer, de sajnos csak olaszul, így kicsit nehéz megtippelni, miről is beszélnek benne.

Az Esquire cikke szerint azért olaszul került ki az első trailer, mert Olaszországban már októberben mozikba kerül a film, miközben Amerikában - és valószínűleg globálisan - csak 2020-ra tervezik a bemutatót. Azt viszont hang nélkül is könnyű érzékelni, hogy Turturro több mint 20 év után és tökéletesen bújt bele Jézus bőrébe.

Ha ez nem lenne elég, a filmben olyan sztárok bukkannak még fel, mint Bobby Cannavale (Bakelit, Jumanji, A Hangya), Boardwalk Empire) és Jon Hamm (Baby Driver, Mad Men), de valahogyan a produkció környékére keveredett még Christopher Walken, Susan Sarandon és Audrey Tautou is. Az már más kérdés, hogy még a leírás alapján is nehéz eldönteni, miről szól majd a film.

Az Esquire azt írja, hogy a film három emberre fókuszál majd, akik a szélsőséges személyiségeik miatt rendre bajba kerülnek annak ellenére, hogy alapvetően rendszeresen jót cselekszenek. A bonyodalmat egy fegyveres fodrász okozza, aki miatt menekülni kényszerülnek a hatóságok elől. Turturro azt nyilatkozta korábban, hogy a film kicsit arról is szól, hogy mennyire hülyék a férfiak, miközben erős női karakterek veszik őket körül. Azt is hozzátette, hogy az egész sztori azután játszódik, hogy Jézust kiengedték a börtönből.