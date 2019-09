A szülők elválnak, a gyerek meg szinte belehal

Azt lehetne hinni, hogy semmi sem kevésbé izgalmas, mint egy olyan film, amelyben minden pontosan ugyanúgy van, mint a való életben. Senki nem mond semmi szokatlant, senki nem csinál semmi rendkívülit, csupa olyasmi történik, amit mindenki látott vagy hallott már ezerszer.

Közben meg alig találni ennyire szuper filmet, akkora írói bravúr kell hozzá.

És a My Zoé pont ilyen, legalábbis egy ideig: egy nő, egy férfi és egy kisgyerek a szereplői, az időpont pedig valamennyivel a válás után, valamennyivel a láthatásról szóló megegyezés aláírása előtt. Nem hangzik el semmi rendkívüli, az ember mégis legszívesebben a falat kaparná, annyira hihetetlenül ismerős minden szó, minden gesztus, minden hiba – mind egyenesen az emberi jellemnek azokból a sötét és dicstelen zugaiból, amelyek valószínűleg mindannyiunkban ott vannak, de ezt még saját magunk előtt is letagadjuk.

Julie Delpy, színésznőként nemcsak olyan független művészfilmekben játszott, mint a Mielőtt felkel a nap-trilógia, hanem szerepel a Bosszúállókban is. Író-rendezőként általában a hétköznapiból dolgozik, és hogy mennyire érdekfeszítőek a filmjei, az attól függ, mennyire érdekfeszítőek azok a helyzetek, amelyeket amúgy ennyire élethűen ábrázol. (Nemrég interjúztunk is vele, ez itt olvasható.)

Hát most nagyon beletalált. A My Zoé első felében olyan tökéletesen megtalálja az emberi gyengeségeket, aljasságokat és hülyeségeket, hogy a nézőnek mindig két másodperccel előbb eszébe jut, hogy „de ugye nem fogja kimondani?”, ahogy a saját veszekedéseinkben kellene, hogy eszünkbe jusson ugyanez magunkra vonatkozóan, csak általában nem jut. Hogy ha a gyerek egyet tüsszent, akkor az anya azonnal, reflexszerűen számon kéri az apukán, hogy mivel délután nála volt a kislány, biztos ő nem szárította meg jól a haját. Hogy ha a gyerek beüti a fejét, akkor az apának nyilván az az első gondolata, hogy az anya az új pasijára koncentrált, ezért nem vette észre a bajt. Hogy ha az egyik megkéri a másikat, lehetne-e cserélni a felügyeleti napokban, mert bejött valami váratlan program, akkor az biztosan megragadja az alkalmat, hogy bevigyen emiatt egy kis szúrást. És hogy minden elfajuló veszekedésben biztosan elő fognak jönni a legnagyobb aljasságok is, mert a felekben már semmi gát nincs, ami visszafogná őket. Az olyanok például, mint hogy a nő testében az ég egy adta világon semmi kívánatos nem volt a szülés után, amitől nyilván minden nő fél, hogy egyszer hallani fogja, de soha nem kéne hallania senkinek sem. És persze kimondatlanul is egyértelmű, hogy az egészet a gyerek szívja meg a legjobban.

És Delpy úgy írta meg ezeket a dialógusokat, hogy (ha kínunkban nem fogjuk be inkább a fülünket, amikor előjön bennünk az ösztön, hogy nem, én ezt nem akarom hallani, akkor) valójában minden forgatókönyvírónak jegyzetelnie kéne, mert tökéletesen megmutatja, hogyan lehet elkerülni a közhelyeket, de mégis iszonyúan ismerősnek lenni, elkerülni a papírízűséget, dramaturgiailag mégis precíznek lenni. Persze ehhez a sallangmentes életszerűséghez rengeteget hozzátesz a főszerepet is játszó Julie Delpy játéka, meg a férje szerepében Richard Armitage-é.

Armitage nagyszerűen hozza az emberarcú szörnyeteget, aki persze megbocsáthatatlan dolgokat mond, mégis érthetőek, átélhetőek az ő motivációi is. Delpy ugyanakkor ezer színnel tudja megtölteni a szenvedést, és egy pillanatig sem ábrázolja szépnek, nemesnek vagy akár csak bocsánatosnak azokat a pillanatokat, amikor az ő agya dobja le az ékszíjat. Az egész film talán legszebb, pár másodperces jelenete, amikor a legdurvábban hág át minden határt, és olyasmivel vádolja meg az új pasiját, aminek a kimondásától és le kéne szakadnia a plafonnak. Majd pár pillanat alatt végigfut Delpy arcán a rádöbbenéstől a megbánáson át a kijózanodásig és a kétségbeesésig minden érzelem.

De a film valójában nem mindezekre fut ki; az utolsó harmadában van egy hatalmas váltás, amikor ez a hétköznapi és életközeli dráma száznyolcvan fokos fordulatot vesz, és gyakorlatilag sci-fibe megy át – és ez nem metafora, hanem a pontos műfaji megjelölés, amiről viszont semmi többet nem lehet elárulni anélkül, hogy az ne lőné le a film létező összes fordulatát.

És ez a váltás egészen zavarba ejtő, nem is csak azért, mert annyira nem illik a film vége az elejéhez. Hanem mert egész egyszerűen lehetetlen komolyan venni.

Pedig Delpy pont ugyanolyan komolyan veszi, mint az eddigieket, és úgy csinál, mintha ebben a fordulatban – amit kábé úgy kell elképzelni, mintha a szereplők hirtelen ötlettől vezérelve felülnének a vonatra, és meg sem állnának vele a Marson létrehozott kolóniákig – a világon semmi különös nem lenne, csak folytatódna az eddigi dráma, és kész. Ráadásul mintha ehhez a sci-fis vonulathoz íróként annyira nem értene: mind a felvetődő technikai, mind pedig a morális dilemmákat egy-egy odaszúrt mondattal és egy-egy pár másodpercces jelenettel zárja rövidre, noha az ilyen felvetések megoldásai akár egy teljes, kétórás sci-fit is ki tudnának tenni más esetben.

Arról nem is beszélve, hogy azért ezzel a film mondanivalóját is brutálisan összezavarja. Ha úgy vesszük, Delpy úgy foglal állást az emberiség egyik leginkább eldönthetetlen kérdésében, mintha csak annyiról lenne szó, át lehet-e gyalogolni a piroson, ha épp nem jön egy autó sem. Ami csak tovább növeli a film bizarrságfaktorát,

míg a néző végül csont nélkül átesik a kezdeti „ez olyan, mintha valamelyik ismerősöm életét látnám”-érzésből a „mi a búbánatos jó francot nézek éppen?!” állapotába.

De az eleje, na az tényleg nagyon jó.

A filmet szeptember elején mutatták be először a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, mi a második vetítésén, a Zürichi Filmfesztiválon láttuk. Magyarországi premierről még nincs hír.