Walters Lili sem tud ellenállni a nőcsábász Drakulics elvtársnak

Éjjel él, nem öregszik, és kiszívja a szép nők vérét – mondja a rettenetesen féltékeny Nagy Ervin Nagy Zsolt karakteréről, a nyugatról hazalátogató Fábián elvtársról a Kádár-kori Magyarországon játszódó Drakulics elvtárs második előzetesében, ami az elsőhöz hasonlóan az Indexen látható először.

Az év egyik legjobban várt magyar filmjében Nagy Zsolt egy vámpírnak vélt, a kubai forradalmat is megjárt vagányt alakít, aki hazalátogat az Egyesült Államokból, hogy egy nagyszabású véradó központot nyisson. Ám valami nem stimmel vele, ezért a magyar kémelhárítás Nagy Ervin és Walters Lili személyében a legjobb embereit állítja rá, miközben a partvonalon ott figyel még Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Balsai Móni és Bödőcs Tibor is.

A filmet Bodzsár Márk rendezi, akinek az előző filmje a 2013-as mentős thriller, az Isteni műszak volt. Saját ötlete alapján ő írta a Drakulics elvtárs forgatókönyvét is. Az operatőr Reich Dániel, aki a rendező első filmjét, az Isteni műszakot is fényképezte. Nagy Ervin és Nagy Zsolt nemcsak a főszerepeket játsszák, hanem a film executive producerei is egyben.

"A romantikus komédia kém- és vámpírfilmes elemeket vegyít, és olyan fénytörésben mutatja meg a Kádár-kort, amilyenben még soha nem láttuk" – mondták korábban az alkotók a filmről, ami stílszerűen október 31-től lesz látható a magyar mozikban. A Drakulics elvtárs első előzeteséről itt cikkeztünk.