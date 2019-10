Újabb horror igazolja, hogy aki kíváncsi, hamar leszakad az arca a helyéről

Nyakunkon a Halloween, a stúdiók hozzák is ki horrorfilmjeiket, de nem a mozikra, hanem a streamingszolgáltatókra összpontosítanak: a Hulu és a Netflix például egyszerre vetíti a Wounds, azaz Sebek című filmet, amiben Armie Hammer, Dakota Johnson és Zazie Beetz tanulja meg a BAFTA-díjas író-rendező Babak Anvaritól, hogy más ember telefonját soha nem piszkáljuk, mert megszívjuk.

Az alapja a The Visible Filth, Nathan Ballingrud író novellája, a történet hótt egyszerűnek tűnik, hiszen van egy faszi, Will, aki New Orleansben csapos, és egy este a kocsmában lezavart verekedés után talál egy telefont. Amit valamiért jobban megnéz, és jóhogy talál rajta valami rémeset, ami követni kezdi, beférkőzik az életébe, ami egyre jobban kezd szétesni, satöbbi.

A premissza tehát ismerős, és az előzetesben őszintén szólva semmi olyasmit nem látok, ami alapján erre beülnék a moziba, sőt, Hammer kábé annyira meggyőző csaposnak, mint én lennék a Magic Mike 3 főszerepében, de a Netflixen megy majd, egy kattintást megérhet. A filmről a kritikusok azt mondták, hogy a vége olyat üt, mint egy élő herevaslás a zárdában. Október 18-n kiderül.