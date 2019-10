Nem valódi, de igaz regényt írt Jim Carrey

Jim Carrey legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy csörgők gyanánt harci járművekkel játszadozó, cumizó, magát és a világot összekakáló, apró péniszű csecsemőként ábrázolta egyik festményén az amerikai elnököt. A színészet iránt egyre kevesebb lelkesedést mutató Carrey most azt jelentette be, hogy tavasszal megjelenik első regénye Memoirs and Misinformation címmel. A Dana Vachon társszerzővel készült könyv olyan témákkal foglalkozik, mint a hírnév, a színészet, a szerelem és "más, Carrey számára jól ismert témák".

A kiadó leírása szerint Carrey regénye nem lesz más, mint "a személyiség félelem nélküli és félig önéletrajzi dekonstrukciója". A színész mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy semmi nem valódi, ami a könyvben olvasható lesz, de minden igaz.

Carreynek van miből merítenie, az elmúlt néhány éve igencsak viharos volt. Hol bizarr Twitter-posztokkal, hol kínos, bár feltehetően viccesnek szánt videóval került be a hírekbe arról, hogy beleszeretett a nála 26 évvel fiatalabb Emma Stone-ba.

Voltak oltásellenes kirohanásai, elhatárolódott a saját filmjétől, 2015 őszén pedig öngyilkos lett volt barátnője, Cathriona White, akivel Carrey az előző héten szakított. A nő Carrey gyógyszereit vette be, amiért volt férje és édesanyja gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták a színészt. Egyebek mellett azt állították, hogy White-ot Carrey vitte bele a kokain, a prostitúció, a lelki terror és a nemi betegségek világába. És mindezek mögött ott húzódik valószínűleg édesanyjától öröklött hajlama a depresszióra, a betegséggel való évtizedes küzdelme.

Carrey korábban már írt egy gyerekkönyvet How Roland Rolls címmel, melynek hőse egy kis hullám volt, aki azon aggódott, mi fog vele történni, ha eléri a partot. A mese arról szólt, hogy a hullám rájön, hogy ettől egyáltalán nem kell tartania, hiszen a lényeg az, hogy ő egy nagyobb egész, az óceán része.

A Memoirs and Misinformation 2020. május 5-én jelenik meg Amerikában.