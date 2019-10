Lehet, hogy mégis lesz Shop-Stop 3

Napokon belül bemutatják az új Jay és Néma Bob filmet, és úgy tűnik, valamikor a közeljövőben elkészül annak filmnek a harmadik része is, amiben a két karakter először feltűnt. Kevin Smith ugyanis bejelentette, jön a Shop-Stop 3.

Régebben is volt már szó arról, hogy az 1994-es Clerks és a 2006-os Clerks 2 után folytatást kap, de 2017-ben végül elvetették ezt az ötletet. Kevin Smith le is szögezte, hogy a Shop-Stop 3. nem annak a forgatókönyvnek az alapján készül, amit egyszer már kukáztak, Smith elölről kezdi az írást. A folytatásban állítólag feltűnik majd az összes főszereplő, vagyis Jeff Anderson (Randal Graves) és Brian O'Halloran (Dante Hicks) is. Korábban egyébként azért hiúsult meg a harmadik rész, mert Jeff Anderson kiszállt a projektből, de Smith szerint sikerült azóta rendezniük a kapcsolatukat, lásd a mellékelt fotót.

A harmadik rész Smith posztja szerint a régi, évtizedeken átívelő barátságokról szól majd, illetve arról, hogy soha nincs késő megváltozni. Mivel egyelőre még nagyon elején tart a folyamat, hiszen Smith csak most kezdte írni az új forgatókönyvet, azért egyelőre azért nem annyira biztos, hogy tényleg lesz kész film.

( Nerdist )