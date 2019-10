Hősként ünnepelhették volna, ő lett az első számú közellenség

Az egész világ megismeri a nevét és az igazságot

- ezzel kezdődik a leírása a Richard Jewell című film leírása, ami egy igaz történet alapján készült. Richard Jewell volt az a rendőrtiszt, aki az 1996-os atlantai olimpia idején csőbombákat talált egy parkban. Ezzel ugyan nagyon ember életét mentette meg, mégsem ünnepelték hősként, mert ő lett az első számú gyanúsított.

Jewellt Paul Walter Hauser (I, Tonya), édesanyját Kathy Bates, az ügyvédjét pedig Sam Rockwell alakítja majd, de mellettünk még feltűnik a filmben Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver) és Olivia Wilde (Doktor House, Bakelit) is. A forgatókönyvet a Vanity Fear American Nightmare—The Ballad of Richard Jewell című cikke alapján Billy Ray (Phillips kapitány) írta, a rendezést Clint Eatswood vállalta, a producerek között pedig Leonardo DiCaprio és Jonah Hill is szerepel, hiszen ez a film eredetileg az ő projektjük volt.

A filmet 2019. december 13-án mutatják be az Egyesült Államokban, magyarországi premierről egyelőre nincsen információnk.