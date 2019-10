Sam Mendes új világháborús filmjének werkvideója is elég drámai

Decemberben mutatják be az Oscar-díjas rendező legújabb filmjét, ami az I. világháború alatt játszódik. Az 1917 két fiatal brit katonáról szól, akik egy kivitelezhetetlennek tűnő küldetést kapna egy napjuk van arra, hogy eljuttassanak egy üzenetet az ellenséges vonalakon túlra. Az első előzetes már hetekkel ezelőtt megérkezett, és most egy werkfilmet is kiadtak arról, hogy milyen nehézséggel kellett megküzdeni a forgatás alatt.

Az 1917-ben nincsenek igazán beltéri felvételek, és a külső helyszínek folyamatosan változnak, hiszen a főszereplők folyamatosan úton vannak. Amiatt, hogy mindent a szabad ég alatt forgattak, azt jelentette, hogy az időjárás, illetve fényviszonyok behatárolták, hogy mikor dolgozhatnak. A folytonosság miatt próbáltak mindig akkor forgatni, amikor éppen felhős volt az ég. Ha éppen sütött a nap, akkor inkább próbáltak vagy egyszerűen csak várakoztak. Az sem könnyítette meg a dolgukat, hogy egy jelenten belül nem akartak vágásokat.

Ha valami rosszul sül el, nem állhatsz meg, folytatni kell tovább.

- nyilatkozta az egyik szereplő.

A forgatókönyvet Mendes Krysty Wilson-Cairnsszel közösen írta. A két főszerepet Dean-Charles Chapman, illetve George Mackay kapta, és mellettük olyan színészekkel találkozhatunk a filmben mint Benedict Cumberbatch vagy Colin Firth.

Az 1917-et az Egyesült Államokban 2019. december 25-én debütál, a magyarországi bemutató 2020. január végén várható.