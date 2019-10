Szuperhősfilmesek keltek a Marvel-filmek védelmére

"Nem nézem őket. Tudják, én megpróbáltam. De ez nem mozi" – nyilatkozta nemrég Martin Scorsese a szuperhősfilmekről. "A legtöbb, amit mondani tudok róluk, hogy olyanok, mint a jól megcsinált vidámparkok" – tette hozzá.

A Taxisofőr, a Nagymenők és a Dühöngő bika című filmek rendezőjének szavai több szuperhősfilmest is érzékenyen érintettek. James Gunn, A galaxis őrzői-filmek író-rendezője például a Twitteren reagált Scorsese megjegyzéseire.

Gunn a posztjában arról írt: Martin Scorsese az egyike az öt kedvenc, ma is élő filmesének, és fel volt háborodva, amikor az emberek úgy szálltak rá a Krisztus utolsó megkísértése miatt, hogy még csak nem is látták a filmet. "Elszomorít, hogy most ő mond ugyanígy véleményt a filmjeimről" – írta.

Mellé állt A galaxis őrzői Nebuláját alakító Karen Gillan is, aki a Hollywood Reporternek nyilatkozva elmondta: szerinte a Marvel-filmek igenis filmek, tele vannak szívvel és lélekkel, például Gunnéval, aki szerinte valódi művész, a személyisége, a humora, sőt, a lelke is ott van a filmjeiben.

Hasonlóan látja Joss Whedon, a Bosszúállók és az Ultron kora rendezője is, aki szintén a Twitteren vallott arról, hogy tiszteli Scorsesét, érti is, amit mondott, mégsem tud egyetérteni vele, hiszen A galaxis őrzői-filmekben James Gunn teljes szíve benne van.

A legfrappánsabb talán Peter Ramsey, a tavaly mozikba került Pókember-film, az Irány a Pókverzum rendezője volt, aki csak annyit írt:

Martin Scorsese egy isten, a Marvel-filmek pedig jók.

Leigh Whannell, többek között a Fűrész és az Insidious-filmek forgatókönyvírója csak annyit tett hozzá: imádja Scorsesét, de van néhány Marvel-film, ami után hasonló örömet érzett, mint amikor gyerekként megnézte a Robotzsarut.

Martin Scorsese legújabb filmje, a The Irishman november 1-én kerül a mozikba az Egyesült Államokban.