Jegyet vettek a Jokerre, megjelent köztük Joaquin Phoenix

Tornacipőben, fekete nadrágban és kapucnis pulcsiban állt a rajongói elé a hétvégén Joaquin Phoenix, aki a legújabb filmje, a Joker több vetítésén személyesen is tiszteletét tette Los Angelesben. A mozilátogatók alig hittek a szemüknek.

A színész szombat este a vetítések előtt és után köszönt be a mozilátogatóknak, akik közül többen is eksztázisban fogadták a váratlan meglepetést: a Hollywood Reporter cikke szerint volt, aki örömkönnyeket hullatott, illetve olyan is, aki a nyakába ugrott örömében.

Remélem, tetszett a film. Ha esetleg mégsem, inkább ne mondjátok el, nem akarom tudni

– mondta az egyik vetítés során.

Az Index egyébként kifejezetten szerette a filmet: "(Todd) Phillips filmjének főhőse nem az a Joker, amit már mindenki várt, hanem az a Joker, amire senki nem számított, és ez így sokkal jobb. (...) Bár főhős ritkán nevet annyit, mint Phoenix Jokere, képregényfilmet még soha nem lehetett ennyire komolyan venni" – írtuk a kritikánkban.

A Joker-film 93,5 millió dolláros bevétellel minden idők legjobb októberi nyitóhétvégéjét hozta az észak-amerikai mozikban, amivel a Venom korábbi rekordját sikerült megdöntenie.