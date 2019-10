Elítélt pedofil is meggazdagodhat a Joker sikeréből

Sokakban felháborodást keltett, hogy egy pedofíliáért börtönbüntetését töltő zenész, Gary Glitter egyik száma szól a hatalmas bevételeket hozó Joker című film egy fontos jelenete alatt, így a film hozzájárulhat a bűnöző meggazdagodásához - írja a CNBC.

A Joker című rendhagyó szuperhősfilmben Gary Glitter 1972-es Rock and Roll Part 2 című száma szól, ráadásul egy fontos jelenetben, csaknem két percen keresztül, miközben a címszereplőt játszó Joaquin Phoenix letáncol egy lépcsőn Gotham Cityben. A zene felhasználásáért a film készítői a CNBC szerint jelentős összeget fizettek Glitternek, és feltételezhető, hogy emellett is további jogdíjakat kap még az eladott mozijegyek, a később eladott DVD-k és a filmzene-eladások után is.

Gary Glitter valódi neve Paul Gadd. A 75 éves férfi jelenleg épp 16 éves börtönbüntetését tölti, mivel 2015-ben elítélték nemierőszak-kísérletért, négyrendbeli szexuális bűncselekményért és azért, mert közösült egy 13 évesnél fiatalabb lánnyal. Mind a hat bűncselekményt az 1970-es és 80-as években követte el. Már korábban, 1999-ben is lecsukták, akkor azért, mert gyerekpornót tartalmazó képeket birtokolt.

A gyártó stúdió, a Warner Bros. nem válaszolt a CNBC megkeresésére. Mindenesetre nem ez az első eset, hogy támadják a filmet; a stúdió nemrég magyarázkodásra kényszerült, miután több közösségimédia-felhasználó után egy coloradói mészárlás áldozatainak hozzátartozói állították azt, hogy a film az erőszakot népszerűsíti.

A film amerikai bemutatója jegyeladási rekordot hozott Amerikában, de Magyarországon is tódultak rá a nézők.