A Star Wars miatt akart filmes lenni, most az új Star Wars-filmen dolgozik

A bolgár-magyar származású Kamen Anev olyan hollywoodi blockbusterekben dolgozott concept artistként, mint a Herkules, a Sin City 2, A mentőexpedíció, a Szárnyas fejvadász 2049, az Aladdin vagy a decemberben mozikba kerülő Star Wars: Skywalker kora. Az Indexnek elmesélte, hogy mit is csinál egy concept artist, hogy tanulta a szakmát többek között DVD lemezek extráiból, hogy lehet bekerülni ilyen nagyszabású filmekbe, és hogy melyik munkájára a legbüszkébb.

A neved bolgár, de Magyarországon jártál iskolába, magyar vagy. Honnan a bolgár kötődés?

Anyukám Kopek Rita festőművész annak idején a szentpétervári Repin Akadémiára járt, és ott ismerkedett meg apukámmal. Én Budapesten születtem, ott is nőttem fel. Szüleim korán elváltak, ezért a nevemen kívül nem sok kötődésem van a bolgár gyökerekhez. Gyerekkoromban anyukám tolmácsolt oroszról magyarra, ha apukámmal kommunikáltam, később azonban - hála az Eötvös József Gimnáziumnak - megtaláltuk a közös nyelvet, a németet.

Egy csomó hollywoodi filmben és sorozatban dolgoztál concept artistként. El tudnád magyarázni, hogy pontosan mit jelent ez a feladatkör?

Röviden a concept artist olyan produkciós illusztrátor, aki a rendező, a production designer vagy akár a vizuális effektekkel foglalkozó csapat koncepciójának megfelelően látványterveket készít a film vizuális elemeiről. Az illusztrátor feladata nem elsősorban végleges tervek készítése, hanem a lehetséges megoldások feltérképezése, melyek segítséget nyújtanak a díszletek, digitális kiegészítések, láthatóság, kompozíció, akció vagy pusztán csak a hangulat meghatározásában. A létrejövő látványtervek az esetek többségében digitális illusztrációk, néhány esetben 3D-s modellek vagy animációk.

Hol lehet megtanulni ezt a szakmát?

Sajnos ma Magyarországon nincs concept art-tal foglalkozó akkreditált képzés. Őszintén szólva Európában sem sok. Ahogy a legtöbb országban, úgy nálunk is inkább a társszakmákból kell átnyargalni. Én grafika szakon és design manager szakon diplomáztam a MOMÉ-n, de sokszor építészek, ipari formatervezők vagy akár animációs végzettségű szakemberek is a concept art területén kötnek ki. Pár évvel a diplomám után döntöttem el, hogy grafikus létemre filmes látványtervezéssel szeretnék foglalkozni, és bár a vizuális kommunikáció területén végzett tanulmányok segítettek, a szakmával és a filmezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat mégis DVD-k extráin keresztül ismertem meg. Annak idején nem igazán léteztek az artstation-höz hasonló oldalak, és a digitális festés sem számított alapvető eszköznek. Gyakorlatilag éles helyzetben kellett megtanulni, hogy hogyan épül fel az art department, milyen kérdésekre várhat a látványtervező azonnali választ, és egy-egy képen belül mire kell leginkább hangsúlyt fektetni.

Az IMDb szerint az első film, amiben dolgoztál rögtön a Die Hard - Drágább, mint az életed volt. Hogy kerültél bele és mi volt a feladatod ebben a filmben?

Az IMDb kronológiája kicsit megtévesztő. A Borgiák című sorozatot 2013-ra sorolja, de valójában 2011-ben kezdtünk el dolgozni rajta, így ez volt az első. A filmes munkák előtt évekig voltam a Krétakör Színház grafikusa. Olyan előadásokhoz készítettem grafikai anyagokat, mint a Feketeország, a Bánk Bán, a Nibelung lakópark, vagy a Peer Gynt. Ahogy azonban a Krétakör arculatot váltott, én is más irányban kezdtem el keresgélni. Egy évet töltöttem az Ogilvy-nél art direktorként. Mindig is a csapatmunkán alapuló, több műfajt magában foglaló munkákat szerettem, de 30 éves koromra világossá vált, hogy mi is az igazi szerelem.

A Csillagok háborúja és a Szárnyas fejvadász miatt kezdtem el rajzolni gyerekkoromban, és bár csekély volt rá az esély, úgy döntöttem, hogy megpróbálom. Felmondtam, és az alapoktól kezdtem el tanulni a digitális festést és a 3D-s modellezést. 2010 környékén még messze nem forgott annyi film Magyarországon, mint ma, és concept artistot sem igazán kerestek. Szerencsére a portfólióm mégis Neil Jordan asztalán landolt, aki akkoriban kezdte a forgatást Etyeken, mint a Borgiák sorozat producere, társírója és egyik rendezője. Szüksége volt valakire, aki dramatizált látványterveket tud gyorsan és nagy mennyiségben megrajzolni. Ezek a képek valamivel részletesebbek voltak, mint a hagyományos értelemben vett storyboardok, ezért a production designer, az operatőr és a VFX csapat számára is használhatóak voltak. Kiválasztotta a portfóliómat, és hál istennek azóta kisebb megszakításokkal folyamatosan van munkám.

Concept artistként kinek felelsz, ki a közvetlen főnököd? Van esetleg közvetlen kapcsolatod a rendezővel?

Mindig az a kérdés, hogy ki alkalmaz. Persze mindnyájan a történetért és a dramaturgiáért vagyunk felelősek, és a szálak általában a rendező kezében futnak össze, de mint concept artist dolgoztam production designernek, berendezőnek, prop masternek, vagy VFX supervisornak. A rendezővel való közvetlen kapcsolat inkább időszakos. Van, hogy közvetlenül kapok tőle egy-egy instrukciót, és van, hogy az említett személyek valamelyike tolmácsolja a kérését. Napi szinten mindenre fel kell készülni, soha nem lehet tudni, hogy mikor toppan be a rendező.

Fotó: Kamen Anev Concept art a Szárnyas Fejvadász 2049 című filmhez

A forgatásokon mennyire vagy jelen?

A concept artist feladatköre legtöbbször az előtervezéshez kapcsolódik, de a nagyobb produkciók díszletépítése és átadása a forgatás kronológiájához kapcsolódik, ezért van, hogy a forgatás utolsó harmadában még mindig átadandó díszleteken dolgozunk. Nem is beszélve a vizuális effektekről, hiszen ezek a forgatást követő évben készülnek el. Matematikai esély tehát mindig van rá, hogy a forgatás közepén találom magam, de a feladatköröm inkább az art departmenthez köt, azaz hagyományos irodai közegben végezzük a munkánkat.

Olyan filmekben dolgoztál, mint a Herkules, a Sin City 2, A mentőexpedíció, a Szárnyas fejvadász 2049 vagy az Aladdin. Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?

Őszintén szólva három film áll közel a szívemhez. Leginkább a Szárnyas fejvadász 2049-ben eltöltött tíz hónapomért vagyok hálás. Igazi álomcsapat volt nemcsak a filmesek oldaláról, hanem az art department oldalról is. És persze gyerekkorom óta az eredeti Szárnyas fejvadászhoz hasonló filmes munkáról álmodoztam.

Grafikai értelemben a Sin City 2 volt a legizgalmasabb projekt. Részben azért, mert a forgatás lezárulta után csatlakoztam a csapathoz, és a film képi világa miatt rendhagyó módon a látványtervezés csak részben zajlott a forgatás előtt, hiszen a díszletek jó része virtuális volt. Másrészt azért, mert nagy kihívás volt Frank Miller képregénykockáit - melyek a képregény műfajában egyedülállóak - grafikai formában filmre adaptálni. A harmadik kedvencem A mentőexpedíció. A rendező, Ridley Scott gyerekkori hősöm, másrészt hiszem, hogy ez a film fiatalok életét változtathatja meg, és fordíthatja őket a tudomány irányába.

Fotó: Kamen Anev Concept art a Sin City című filmhez

A filmjeid alapján tűnik, mintha gyerekjáték lenne bekerülnöd a hollywoodi szuperprodukciókba. A concept artistok esetében hogy zajlik egy munka megszerzése?

Igazából ez a munka is olyan, mint minden más szabadúszó filmes megbízatás. Nehéz bekerülni, de könnyű kikerülni. Ha nagy általánosságban jó benyomást tesz az ember és elégedettek a munkájával, akkor ajánlani fogják másoknak is. Nem sok interjún kellett részt vennem az utóbbi években. Ha figyelembe vesszük, hogy négy nagyobb filmes központ van jelenleg a nyugati filmgyártásban, Európában London és Budapest, valamint persze ott van az USA, és a VFX területén Kanada, akkor elmondható, hogy nem olyan átláthatatlanul nagy a szakma. Mindenki ismer valakit, aki ismerhet téged, és véleményezni tudja a munkádat.

Két, még be nem mutatott filmben, a Dűnében és a Star Wars: Skywalker korában is dolgoztál. Nem tudom, hogy ezekről mennyit mondhatsz el, de mi volt a feladatod ezekben a filmekben?

Sajnos folyamatban lévő filmekről nem beszélhetek.

A honlapodon a nevedhez fűződő filmek között feltűnik a Nándorfehérvár. Ezek Az utolsó bástyához készült terveid? Benne vagy most is a projektben? Szász János kiszállása óta lényegében nem tudunk róla semmit.

Ezeknek a képeknek nincs közük Az utolsó bástyához. Szabadidőmben csináltam őket, de tény, hogy a témaválasztásnál hatott rám a tervezett projekt. Eljátszadoztam a gondolattal, hogy milyen képeket csinálnék szívesen, ha dolgoznék a filmben.

(Kamen Anev jelenleg Kanadában dolgozik, ezért emailben interjúztunk vele.)