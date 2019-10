Will Smith már bánja, hogy nem vállalta a Mátrixot

Ugyan a legújabb filmje, a Gemini Man nem annyira nyűgözte le sem a kritikusokat, sem a közönséget, Will Smith továbbra is világsztár. Mégpedig egy olyan világsztár, akinek a karrierje során voltak rossz döntései. Ez derült ki abból a válaszból is, amit arra a kérdésre adott, hogyha visszautazhatna az időben egy korábbi filmje forgatására, akkor mit mondana a fiatalabb énjének.

Valószínűleg a Vadiúj vadnyugatot választanám, és megkérdezném magamtól, hogy hé, seggfej, miért nem a Mátrixot választottad.

- mondta.

Salma Hayek és Will Smith (Vadiúj vadnyugat)

Amikor a Wachowski testvérek elkezdtek dolgozni a Mátrixon, Will Smithre szerették volna osztani Neo szerepét, de a színész visszautasította a felkérést, és úgy döntött, inkább jobban érdekli Barry Sonnenfeld projektje, a Vadiúj vadnyugat.

Egy 2019. februárjában készült videóban részletesebben kitért arra, hogy miért kosarazta ki, Wachowskiékat, az egyik indok az volt, hogy nem akart csak és kizárólag sci-fi vagy sci-fi elemeket tartalmazó filmekben szerepelni (ekkor ugye már túl volt A függetlenség napján és a Men in Black első részén). Az sem szólt a Mátrix mellett, hogy a készítőinek nem nagyon volt filmes múltja, és a megbeszélésen sem voltak túl meggyőzőek.

Az idő nem igazolta a döntését, a Vadiúj Vadnyugat nem lett sikeres sem szakmai, sem üzleti szempontból, a Mátrix pedig kultfilm lett.

