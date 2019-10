Jöhet a Joker folytatása

Joaquin Phoenix nem zárkózik el attól, hogy folytatás készüljön a Jokerhez. A színész a Popcorn with Peter Travers című műsorban beszélt arról, hogy mit jelent neki ez a szerep. Elmondta, hogy soha nem gondolt úgy Jokerre, mint egy álomszerepre, de mostanra valahogy mégis azzá vált számára.

Nem gondoltam rá álomszerepként. De őszintén szólva most már nem tudok nem gondolni rá. Sokat beszélgettem Toddal (Todd Phillips rendezővel), hogy mi mást tudnánk csinálni együtt, csak úgy általánosságban, de konkrétan, ha lenne még valami Jokerrel kapcsolatban, az is érdekes lehet.

Todd Phillips rendező, aki korábban a Másnaposokat és a Haverok fegyverben-t is készítette, szintén nyitott lenne a folytatásra. Már azelőtt, hogy a film ekkora sikert aratott volna, azt nyilatkozta, hogy bármit leforgatna Joaquin Phoenixszel, mert szerinte senki nincs, aki hozzá fogható. Arról is beszélt, hogy ha a színész, a nézők és a Warner stúdió is igent mondana, akkor elképesztő dolgokra lennének képesek együtt.

A Joker kiemelkedően sikeres: 93,5 millió dolláros bevétellel minden idők legjobb októberi nyitóhétvégéjét hozta az észak-amerikai mozikban. Magyarországon is nagyon népszerű: első hétvégéjén több mint 101 ezer jegy kelt el rá a hazai mozikban. Jelenleg 272 millió dolláros összbevételnél jár világszerte, de messze még a vége. A kritikusok megosztottak: sokan rajonganak érte, de különösen Amerikában sok bírálat is éri a filmet amiatt, mert egyesek szerint népszerűsíti az erőszakot. Ennek ellenére komoly esélyei vannak a jövő évi Oscaron.