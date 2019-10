Sajnos továbbra is elég gyagyinak tűnik a legújabb Charlie angyalai mozifilm, amihez most érkezett meg a második, kétperces előzetes. A trailerben béna poénok és akciójelenetek sorjáznak, valamint kiderül, hogy az angyaloknak nemcsak hatalmas fegyverarzenáljuk, hanem egy óriási, minden igényt kielégítő gardóbszobájuk is van.

Az ezerszer feldolgozott Charlie angyalai legújabb hollywoodi verziójában Kristen Stewart, Naomi Scott (Power Rangers, Aladdin) és Ella Balinska (Midsomer Murders, Casualty) játsszák az angyalokat. Ezúttal a rendező is nő, Elizabeth Banks, aki Bosley szerepét is eljátssza a filmben. Korábban ő rendezte a Movie 43 és a Tökéletes hang 2 című filmeket, de azért még elsősorban színésznőként ismert. Szerepelt többek között a Kapj el, ha tudsz, a Negyvenéves szűz és a Legyőzhetetlen című filmekben, meg egy csomó Pókember moziban is.

A Charlie angyalaiból készült már több mozifilm és tévésorozat, ebben a cikkben szedtük össze, hogy hányszor dolgozták már fel ezt a történetet. A legújabb verzióban a Charles Townsend ügynökség olyan nagyra nőtt, hogy már több nőkből álló ügynökcsapattal dolgozik világszerte, akik nemzetközi bűnözők után kajtatnak. Kristen Stewarték az egyik ilyen trió tagjai.

A Charlie angyalai 2019. november 28-tól játsszák a magyar mozik.