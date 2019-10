Már most félmilliárdot hozott a Joker, Will Smith filmje hatalmas bukás

Nevetve megőrizte vezető helyét a bemutató óta eltelt második hétvégén a Joker Észak-Amerikában – írja a The Hollywood Reporter alapján az MTI. Ráadásul csak 43 százalékkal nézték kevesebben Batman ősellenségének eredettörténetét, mint az első hétvégén, ami a második legkisebb visszaesés szuperhősökhöz köthető filmek esetében, ennél csak az Aquaman teljesített jobban, de azt az év végén, a hagyományosan legerősebb időszakban mutatták be.

A Batman-képregények főgonoszának eredettörténetére ezen a hétvégén 55 millió dollár (16,5 milliárd forint) értékben váltottak jegyet 4374 észak-amerikai moziban. A film bemutatójának hétvégéje felülmúlta a várakozásokat, és minden idők legjobb októberi nyitóhétvégi teljesítményét produkálta 93,5 millió dolláros eredményével.

Észak-Amerikán kívül 351 millió dollárt, összesen globálisan már 544 milliót keresett a film. Kritikánk itt olvasható róla:

Ezen a hétvégén a második helyet egy debütáló film, az Addams Family – A galád család szerezte meg 31,3 millió dolláros jegyárbevétellel, szintén várakozáson felül, előzetesen ugyanis 21-27 millió közé becsülték az összeget.

Will Smith akcióthrillere, a Gemini Man viszont csalódást okozott. Az Oscar-díjas Ang Lee rendezte, nagy költségvetésű filmben Smith egy elit gyilkost alakít, akit üldözni kezd egy titokzatos fiatal ügynök, akiről kiderül, hogy fiatalkori önmaga. A film 20,5 millió dollár jegyárbevételt hozott, ami eltörpül a minimum 140 milliós költségvetés mellett, így alighanem bukás lesz. Pedig Will Smith annyira lelkes, hogy már arról beszélt, azzal a technikával, amellyel a filmben megalkották fiatalkori önmagát, létrehozhatnák Marlon Brando fiatal változatát is, hogy egy filmben szerepeljen vele. (A filmet egyébként az Index kritikusa is utálta.)

A negyedik helyen a Jetikölyök című animáció végzett 6,2 millió dollárral a második hétvégéjén. Magyarországon október 24-én mutatják be.

A Downton Abbey 4,8 milliós jegyárbevételt hozott ezen a hétvégén, így észak-amerikai árbevétele 82,7 millió dollárra, a világon 152,2 millióra rúg.