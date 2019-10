Martin Scorsese nem nyugszik, tovább becsmérli a Marvelt

Hiába háborodott fel fél Hollywood, Martin Scorsese újra kikelt a Marvel-filmek ellen, amelyekre korábban azt mondta, amit a cég képvisel, "az nem mozi, hanem valami más". A Taxisofőr, a Dühöngő bika és a Nagymenők Oscar-díjas rendezője arról is beszélt, Hollywoodban senkinek nem kellett a filmje De Niróval és Al Pacinóval, ezért került végül a Netflix online szolgáltatóhoz.

Martin Scorsese a Londoni Filmfesztiválra kísérte el új, Az ír (The Irishman) című filmjét, itt beszélt újságíróknak többek közt arról, miért került a filmje az alapvetően azért kisképernyőben gondolkodó Netflixhez. De persze nem úszta meg, hogy újra Hollywood jelenlegi legidiótább vitájáról kelljen beszélni, amit ő robbantott ki, és ami mögül most a kritikák hatására sem hátrált ki.

A hiszti ugyanis azon megy, hogy egy ember nem szereti a szuperhősfilmeket, és ez akkora probléma, hogy azt senki nem hagyhatja szó nélkül. "Nem nézem őket. Tudják, én megpróbáltam. De ez nem mozi. A legtöbb, amit mondani tudok róluk, hogy olyanok, mint a jól megcsinált vidámparkok" – nyilatkozta nemrég Martin Scorsese a szuperhősfilmekről és a Marvel-univerzumról. És azóta is ezen a forradalmi állításon megy a habverés, megszólalt már a szuperhősfilmek védelmében Samuel L. Jacksontól Robert Downey Jr.-ig fél Hollywood.

Scorsese most még keményebben fogalmazott:

Az ilyen filmek annyit érnek, mint a mozgóképek a vidámparkokban. Az ilyen Marvel-féle filmektől a mozik is vidámparkokká válnak; ez nem ugyanaz az élmény. Ez nem mozi, ez valami más, és nem kéne, hogy ilyenekkel árasszanak el bennünket. Ez egy komoly kérdés, és a mozitulajdonosoknak kéne lépniük, hogy a mozikban olyan filmeket vetítsenek, amik a történetre épülnek.

Ezúttal az is kiderült, hogy Scorsese nemcsak elvi alapon van annyira kiakadva, de személyesen is hátrányban érzi magát. Azt is elmondta ugyanis, hiába állt össze Az ír hihetetlenül nagyszabású szereposztása a két Oscar-díjas Robert De Niróval, az egy-egy Oscar-díjas Al Pacinóval, Anna Paquinnel és Joe Pescivel, az Oscar-jelölt Harvey Keitellel és a kétszeres Emmy-díjas Bobby Cannavaléval, a hollywoodi stúdiók "nem mutattak túl nagy lelkesedést" a filmtervének támogatásával kapcsolatban - idézi a CNET.

A legnagyobb költséget az jelentette, hogy digitálisan fiatalítani kellett Robert De Nirót, mivel a film több évtizedet ölel fel, Scorsese pedig nem akarta egyszerűen más színésszel eljátszatni a szereplői fiatalkorát. Úgy fogalmazott: ez a technika egyszerűen csak "a smink kibővítése".

A filmet végül a Netflix finanszírozta, és meghagyta a teljes szerzői szabadságát. Scorsese az online streamingszolgáltatók kapcsán úgy fogalmazott az Independent szerint:

Ez nemcsak a mozi fejlődése, ez forradalom. Nagyobb forradalom, mint amikor hangosakká váltak a filmek. Ez maga a mozizás forradalma. Az új technika elhozza nekünk, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt, és ez nem csak a történeteket elbeszélő filmek számára hihetetlenül jó, de újra megmutatja, valójában mit is jelent a mozizás, ami olyannyira megváltozott az idők során. Az egyetlen, amit mindenképpen meg kell óvni, az a közösségi élmény, amit a legjobb azért egy moziban átélni.

Az ír november 27-én kerül fel a Netflixre, de addig több moziban is látható lesz. Magyarországon is moziforgalmazásba kerül november 22-én.