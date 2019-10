Tallinnban lesz a magyar #metoo-film világpremiere

Tallinnban, Észak-Európa egyetlen A-kategóriás filmfesztiválján, lesz a Máté Gáborral forgott Szép csendben nemzetközi premierje. Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje az elsőfilmes versenyprogramba kapott meghívást.

A november 22-i premieren Nagy Zoltán rendező, valamint Osváth Gábor és Dreissiger László producerek személyesen mutatják be a filmet a fesztivál közönségének. A tallinni premiert követően a koppenhágai East by Southeast filmfesztivál is műsorra tűzi a filmet.

A történet középpontjában egy ifjúsági zenekar tehetséges szólistája, a 18 éves Dávid áll, aki miután megsejti, hogy a zenekarhoz nemrég (egy országos versenyre készülés finisében) csatlakozott, 13 éves csellista lánynak, Nórinak viszonya van a 60 éves karmesterükkel, a lány és a mestere között őrlődve nyomozásba kezd, hogy kiderítse az igazságot.

A főszereplő Dávidot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, Major Erik alakítja, a 13 éves Nórit az első filmszerepében debütáló Bognár Lulu, a tanítványával viszonyt folytató karmestert pedig Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója. A filmben szerepel még Schell Judit, a Thália Színház művészeti vezetője, valamint az Egy nap, a Mindenki és A martfűi rém című filmekben is feltűnt Szamosi Zsófia.

A Szép csendben november 14-től lesz látható a magyar mozikban.