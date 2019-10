Coppola is beleszállt a Marvelbe: szerinte a szuperhősfilmek megvetendőek

Francis Ford Coppola, az Apokalipszis most, A keresztapa és a Magánbeszélgetés rendezője Lyonban beszélt arról, hogy szerinte Martin Scorsese még túl kedves is volt, amikor csak annyit mondott, a szuperhősfilmek nem filmek, miközben ennél is rosszabb a helyzet.

Amikor Martin Scorsese azt mondja, a Marvel mozgóképei nem is filmek, igaza van, mert egy filmtől azt várjuk, hogy tanuljuk belőle valami, azt várjuk, hogy kapjunk tőle valamilyen inspirációt, megvilágosodást vagy tudást. Nem tudom, ki kap bármi ilyesmit attól, hogy újra meg újra megnézi ugyanazt a filmet

- mondta Coppola Franciaországban, ahová azért utazott, hogy átvegye a Lumiere-díjat az életművéért. A 80 éves rendező viszont nem állt meg ennyinél, és hozzátette:

Martin még kedves volt, amikor azt mondta, hogy ezek nem is filmek. Ő nem mondta ki, hogy ezek megvetendő produkciók. Hát én kimondom

- jelentette ki Coppola a Yahoo News tudósítása szerint, a "despicable" szót használva, amely egyúttal alantasat, hitványt, alávalót is jelent.

Scorsese néhány hete kavart azóta sem csillapuló vihart a biliben azzal, hogy azt mondta a Marvel-szuperhősfilmekre, hogy ő nem nézi őket, mert "az nem mozi". Úgy fogalmazott: "A legtöbb, amit mondani tudok róluk, hogy olyanok, mint a jól megcsinált vidámparkok." A kijelentés miatt kifejezte már felháborodását Samuel L. Jacksontól Robert Downey Jr.-ig fél Hollywood.

Scorsese ennek ellenére nem visszakozott, nemrég újra elmondta: "Ez nem mozi, ez valami más, és nem kéne, hogy ilyenekkel árasszanak el bennünket." Akkor az is kiderült, azért is haragszik annyira, mert az ő, eredeti ötleten alapuló filmjét, a legnagyobb színészekkel készült Az írt az összes stúdió elutasította, így végül az online streamingszolgáltatónál, a Netflixnél kellett megcsinálnia.