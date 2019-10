Jared Leto tagadja, hogy le akarta volna tiltani a nélküle készülő Jokert

A Hollywood Reporter már korábban egy teljesen másról szóló cikkben elejtett egy olyan félmondatot, hogy Jared Leto

dühös volt és kizárva érezte magát,

amikor kiderült, hogy a Suicide Squadban játszott szerepe ellenére a következő Joker-filmben nem játssza majd Batman főellenségét, Jokert, hanem Joaquin Phoenix. De a lap most tovább emeli a tétet.

Fotó: outnow.ch

A Hollywood Reporter "Jared Leto viselkedését jól ismerő" forrásokra hivatkozva egyenesen azt állítja:

Leto megpróbálta elérni, hogy a Todd Phillips-féle Joker ne is készülhessen el,

és ne születhessen meg az a film, amely konkurenciát jelenthetne az általa az Öngyilkos osztagban játszott Jokernek.

A lap forrásai azt állítják: Leto nem egyszerűen csak "keserűen panaszkodott" a saját ügynökének, aki ugyanannál a menedzsmentnél dolgozik, ahol Todd Phillips főnöke is, de megkérte zenei menedzserét (Leto a színészet mellett a 30 Seconds to Mars együttes frontembere is), hogy hívja fel a zenével is foglalkozó Warner anyacégének főnökét, hogy rávegye a céget, kaszálják el a készülő filmet.

A zenei menedzser, Irving Azoff nem kommentálta az értesülést. (Ma már nem ő képviseli Letót.) Leto képviselője tagadta, hogy mindez megtörtént volna.

A Hollywood Reporter arról is beszámolt korábban, hogy a Warner alapvetően csak egy kisebb dobásnak szánta a szuperhősfilmekre valóban nem is emlékeztető, koromfekete tónusú karakterdrámát, a Jokert, és a lap forrásai szerint annyira féltek, hogy a túl sötét hangnemből baj lesz, hogy szándékosan azért engedélyezték csak kis költségvetést Todd Phillipsnek, hátha akkor inkább letesz az egészről. A Warner nem akarta kommentálni ezt az értesülést. Mindenesetre a mindössze 55 millióból készült Joker már most, pár hét után hozott 620 millió dollárt, ami egy hagyományos, szuperhősös blockbustertől is szép teljesítmény lenne, és a film még jó ideig mozikban lesz.

A lap azt is tudni véli, hogy Leto kicsit túlzottan is beásta magát a szerepbe, és hogy karakterbe kerüljön, a forgatáson Jokerhez illő dolgokat csinált, például élő patkányt tett Margot Robbie öltözőjébe, Will Smithnek meg pisztolygolyókat küldött, aminek a lehető legkevésbé örült a stúdió. És állítólag - egyébként a kritikusokhoz hasonlóan - a rendezőnek sem tetszett Leto túlzó, rengeteg külsőséget használó alakítása, ezért került végül a végső vágásba csak tíz percnyi Leto alakításából.

Egyébként se jó napok ezek Leto számára: ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, gyanús, hogy a következő Öngyilkos osztag-filmből már a karakterét is kihagyják. James Gunn rendező ezt nem erősítette meg konkrétan, de azt mondta: "Csak én és még páran tudjuk, pontosan kik fognak szerepelni a filmben, de amennyiben Joker nem lenne benne, nem hiszem, hogy az furcsa lenne, hiszen az Öngyilkos Osztag-képregényekben sem szerepel."