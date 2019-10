Egy gazdag család csicskájának lenni felér egy lottó ötössel

A cannes-i bemutató után a közönség több mint ötperces ovációval jutalmazta Bong Joon-ho Élősködők című filmjét. Majdnem annyi ideig éljenezték, mint Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywoodját. Az Élősködők végül meg is nyerte a fesztivál legfontosabb díját, az Arany Pálmát, tulajdonképpen megérdemelten.

Bong Joon-ho a Snowpiercer – Túlélők viadala, a Gazdatest és az Okja rendezője hosszú, tízéves nemzetközi kitérő után tért vissza Dél-Koreába, elmondása szerint azért, hogy újra teljesen kompromisszummentes filmet készíthessen. Ez lett az Élősködők, két család története, akik a dél-koreai társadalom két végletét testesítik meg.

Kim Ki-taek (Kang Song-ho) családja egy nyomorúságos félszuterénben lakik, állandó munkája egyik családtagnak sincs. A gyerekek, bár kétségkívül jó eszűek, pénz híján nem járnak egyetemre, a szülők nem dolgoznak. Most éppen pizzásdobozok hajtogatásából élnek, közben lopják a szomszéd wifijét és más ehhez hasonló stiklikkel próbálnak boldogulni. Egy napon aztán az ölükbe hullik a nagy lehetőség: a fiú egyik barátja külföldre utazik, és addig megkéri őt, hogy helyettesítse a gazdag Park családnál, ahol a nagylányt tanítja angolra.

Ki-woo-nak (Choi Woo-shik) egy percig sem gond diplomát hamisítani, és ezzel a Kim család már be is tette a lábát Parkékhoz. De nem állnak meg itt: szép lassan mindannyian a család közelébe férkőznek ilyen-olyan pozíciókba, például sofőrnek, házvezetőnőnek, vagy éppen a problémás kisgyerek mellé művészetterapeutának szegődnek.

A gond csak az, hogy abban a világban, ahol egy gazdag család 24 órában csicskáztatható házvezetőjének lenni felér egy lottó ötössel, nem olyan könnyű megtartani egy csalással szerzett munkát.

Annál is inkább, mert Parkék háza súlyos titkokat rejt.

Az Élősködők szépen illik azoknak a mostanában sokasodó filmeknek a sorába, ahova a nemrég bemutatott Joker is tartozik: a kapitalizmust, az egyre szélesebbre nyíló társadalmi ollót kritizáló filmek közé. De Bong Joon-ho kritikája közel sem merül ki annyiban, hogy a szegények azért szegények, mert semmilyen esélyük nincs és nem is volt soha az alacsony sorból kitörni. A gazdagok meg azért gazdagok, mert beleszülettek a jóba, és simán kizsákmányolják a náluk szerencsétlenebbeket. Itt szó sincs arról, hogy a szegények jók, a gazdagok meg gonoszak lennének. Mindkét családban van szeretet, mindkét szülő pár kapcsolata működik (valamennyire). Mindkét családban aggónak a szülők a gyerekeikért, és lehető legjobbat akarják nekik. De mindkét család zárt világban él, nem tud és nem is akar empátiát gyakorolni a világán kívül esőkkel szemben.

Kimék környezete nem csak azért elkeserítő, mert egy félszuterénben kénytelenek élni, ahol naponta lehugyozzák az ablakukat az arra járó részegek. A lakásuk megmozdul a mocsoktól, azt sem teszik meg magukért, amit szerény lehetőségeik azért megengednének nekik. Az persze más kérdés, hogy miért nem, hogy csak mostanában nem, vagy mindig is ilyenek voltak. A dzsuvás falakon látjuk Kim úr feleségének érmeit, valaha sikeres sportoló volt, hogy mikor, miként mentek ennyire félre a dolgaik, nem tudni. A Park család feje tudja, hogy milyen elképesztő mennyiségű munkát végez náluk a házvezető, de elintézni egy félmondattal. A felesége meg minden jóindulata ellenére teljesen vak mások sorsára.

A Joker mosolytalan, vérkomolyan vett társadalomkritikájával szemben az Élősködők mindezt a műfaji határok koreai filmekben szinte megszokott átlépésével, sok fekete humorral mutatja be.

Az Élősködők egyszerre thriller, társadalmi dráma, fekete komédia és horror. Ráadásul mindezt lenyűgöző képekben egy lenyűgöző helyszínen látjuk, Parkék építészeti remekműnek beillő házában. Ez a fantasztikus ház (aminek egy része CGI, hogy minél jobban megfeleljen a rendező elképzeléseinek) nem egyszerűen a film nagy részének helyszíne, több annál. Szimbolikus terei vannak, amelyekben a szereplőkkel együtt alászállhatunk és felemelkedhetünk.

Az Élősködőkben az a legjobb, hogy nem lehet csak úgy otthagyni a moziban. Miközben végig szórakoztató marad, kérdéseket vet fel, vitára sarkal. Emiatt még a túlhúzott befejezést is megbocsátjuk neki.

(Az Élősködőket a Mozinet Filmnapokon láttuk, a magyarországi bemutatója december 5-én lesz.)