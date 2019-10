Kitessékelték egy klubból a nőket, akiknek nem tetszett, hogy Harvey Weinstein is ott van

A több tucat nő által nemi erőszakkal vagy más szexuális bűncselekményekkel vádolt Harvey Weinstein szerdán ellátogatott egy manhattani klubba az Actors Hour nevű estre, amit - ahogyan a neve is mutatja - kifejezetten szakmabelieket - várnak a szervezők. A jelenlévők közül többen is felháborítónak tartották, hogy a producer, aki hatalmát és befolyását kihasználva cserkészte be áldozatait, megjelent az eseményen, és nemtetszésüknek még a helyszínen hangot is adtak - írja a Deadline.

Zoe Stuckless színésznő és drámaíró a Facebook oldalára is feltöltötte a videót arról, hogyan próbálta felhívni az emberek figyelmét arra, hogy szerinte nagyon nincs rendben, hogy a többség eltűri, hogy egy ilyen múlttal rendelkező ember csak úgy ott üldögéljen.

Az est egyik fellépője, Kelly Bachman is meglepődve tapasztalta, hogy senki nem emeli fel a szavát. Így megtette őt, de többen kifújolták. Egy másik humorista, Amber Rollo szintén kifejtette a véleményét a producernek, és ahogyan Zoe Stucklesst, őt is eltávolították klubból.

Weinsten a szóvivőjén keresztül kommentálta az eseményeket. A producer állítólag fontosnak tartja, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, hogy mindenki hallathassa a hangját, és az is, hogy bárkinek kérdései vannak, arra választ kapjon, és persze ő is szívesen reagál bármilyen felvetésre, amire vele kapcsolatos. A filmes sajtója egyúttal megjegyezte, nem tartja helyénvalónak, hogy ilyen formában támadták meg ügyfelét.

A New York Post beszámolója szerint a klub dolgozói közül senki nem ismerte fel Weinsteint, amikor két hölgykísérőjével megérkezett a klubba, mert "elég rossz bőrben volt". Az esemény szervezője, Alexandra Laliberte pedig Instagramon leszögezte, nem ők hívták meg a producert.