Tiszteletbeli Oscar-díjat kapott Geena Davis

A hétvégén kiosztották a tiszteletbeli Oscar-díjakat, és a Jean Hersholt Humanitárius-díjat Geena Davis vihette haza. A színésznő nemek közötti egyenlőtlenségek ellen folytatott küzdelme miatt részesült ebben az elismerésben. Davis 2004-ben hozta létre alapítványát, a Geena Davis Institute on Gender in Media kutatásainak fókuszában az áll, hogyan jelennek meg a nemek a médiában, és azért harcolnak, hogy eltűnjenek azok a megkülönböztetések, amik a társadalomban és a filmes szakmában is jelen vannak.

Davis köszönőbeszédében kifejtette, viszonylag könnyű lenne változtatni a helyzeten, és arra kérte a közönség soraiban ülő filmes szakembereket, hogy majd vegyék elő azokat a forgatókönyveket, amikkel éppen dolgoznak, és a nevek megváltoztatásával pillanatok alatt pár férfi karakterből csináljanak női karaktert.

Fotó: Mario Anzuoni / Reuters Geena Davis, Lina Wertmuller, David Lynch és Wes Studi

A színésznő mellett tiszteletbeli Oscar-díjat kapott még David Lynch rendező, Wes Studi cseroki származású színész, akinek olyan filmekben nyújtott alakításáért ítélték oda ezt az elismerést, mint a Farkasokkal táncoló vagy Az utolsó mohikán. Illetve Lina Wertmuller olasz forgatókönyvíró és rendező. Wertmuller az első nők között van, akit a legjobb rendező kategóriájában jelöltek Oscarra.

