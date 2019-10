Itt egy eddig nem látott jelenet az új Tarantino-filmből

November végén hivatalosan is meg lehet majd vásárolni Quentin Tarantino idei, még mindig hullámokat verő filmjét, a Volt egyszer egy... Hollywoodot, és ahogy ilyenkor lenni szokott, jönnek ki hozzá az extrák, mint a DVD-korszakban.

A különbség csak annyi, hogy pár nappal ezelőtt bejelentették: egy 10 perccel hosszabb változatot moziba fognak küldeni az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, így akik keveselték azt a két és fél órát, amit 1969 Hollywoodjában tölthettek, azok még egy kis időt lóghattak Brad Pitt és Leonardo Dicaprio figuráival.

Azaz ez így nem teljesen igaz, ugyanis kiderült, hogy egyik plusz jelenetben sem tűnnek fel a főszereplők, hanem az a 10 perc mind a cselekmény előtt és a stáblista után játszódik. Tarantino komplett reklámokat forgatott a filmhez, van egy hosszabb változat az eredeti végén szereplő Red Apple-cigarettákhoz (ebben feltűnik James Marsden, mint Burt Reynolds), illetve a Old Chattanooga sörökhöz, amit Pitt karaktere előszeretettel fogyaszt a filmben.

A harmadik új jelenet a – való életben is létező – Lancer című tévésorozatból egy részlet, amiben feltűnik az azóta meghalt Luke Perry, Timothy Olyphant, Clifton Collins Jr, Michael Madsen és a film egyik nagy felfedezettje, Julia Butters is. A jelenetnek akkor van vége, amikor a rendező szól, hogy ennyi volt. Ebből a jelenetből most meg lehet nézni egy percet:

(Ha Youtube-ról törölnék, akkor az Entertainment Weekly-re kattintva lehet látni.)

És tulajdonképpen nem történik benne semmi, pontosan olyan, mintha egy kevésbé érdekes westernsorozatból láthatnánk egy percet.

A film amerikai, limitált kiadásához jár majd egy 7-inches vinyllemez, egy poszter a filmben látott Operazione Dyn-o-mite! olasz akciófilmhez és egy pár oldalas paródia a Bounty Law című, szintén a filmben látható westernsorozathoz, amit úgy rajzoltak meg, mintha a Mad magazinban jelent volna meg 1965-ben. A Mad magazin kivonatait a fenti linken lehet látni.