Tíz film, amit látni kell év végéig

Az év végi időszakot természetesen az új Star Wars-film, a Skywalker kora uralja majd, de azért ezen kívül is lesznek izgalmas filmek a mozikban. Jön Matt Damon és Christian Bale autóversenyzős filmje, a legendás horror, a Ragyogás folytatása és Martin Scorsese új filmje Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével. Láthatjuk végre Scarlett Johansson és Adam Driver házassági drámáját, és jön egy éjsötét magyar thriller is. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat, hogy melyiket várja a legjobban.

Álom doktor (november 7.)

Az Álom doktor Stephen King azonos című könyvéből készült, és tulajdonképpen a Ragyogás történetének folytatása. A főszereplője Danny Torrance (Ewan McGregor), aki a Ragyogásban még kisfiú volt. Most viszont már felnőtt, de továbbra sem hagyják békén azok a misztikus erők, amikkel az elhagyatott szállodában szembesült. Miután kiverekszi magát az alkoholizmusból, egy hospice házban talál munkát, ahol ápoltjai Álom doktornak becézik. Aztán egyszer csak találkozik egy lánnyal, aki az övéhez hasonló képességgel rendelkezik, csak sokkal erősebbel. King gyűlölte a Ragyogás filmadaptációját (ami ettől még egy remekmű lett), most viszont azt mondja, hogy az Álom doktor filmváltozata nagyszerűen sikerült. Ewan McGregor mellett többek között Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay és Zahn McClarnon is feltűnik a filmben, amit Mike Flanagan rendezett.

Az aszfalt királyai (november 14.)

Az aszfalt királyaiban Matt Damon a Ford autótervezőjeként a főnöke utasításait követve arra kéri Christian Bale-t, aki egy tehetséges autóversenyző, hogy egy Fordot vezetve győzze le a Ferrari legjobb versenyautóját. Az ugyanis Henry Ford II legfőbb vágya, hogy az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen a cége vadonatúj, mindössze kilencven nap alatt megtervezett és felépített autója győzze le a Ferrarit. "Ha szépségverseny lenne, azt bebuknánk" - állapítják meg, de a pályán egész jó esélyeik vannak. A megtörtént eseményeken alapuló film rendezője James Mangold, aki a Logan - Farkas című, rendkívül sikeres szuperhősfilmet és a Joaquin Phoenix főszereplésével készült Johnny Cash-életrajzot, A nyughatatlant is rendezte.

Valan - Az angyalok völgye (november 21.)

Fotó: mozinet Péter (Krisztik Csaba)

Az elsőfilmes Bagota Béla filmjének főhőse Péter (Krisztik Csaba), aki rendőrként nyomoz gyerekkereskedelmi ügyekben Brassóban, amikor megtudja, hogy szülővárosa környékén egy lány holttestére bukkantak. Felmerül benne, hogy talán a húgát találták meg, aki hosszú évekkel ezelőtt tűnt el, még 13 éves korában a romániai forradalom káoszában. Péter visszatér gyerekkora helyszínére, egy erdélyi bányavárosba, hogy kiderítse, mi történt annak idején a testvérével. A nyomozás során nemcsak a kisvárost átszövő bűnözéssel, hanem a saját démonaival is meg kell küzdenie. A készítők szerint a Valan "a skandináv bűnügyi történetek nyomvonalán haladó, éjfekete és sokkoló thriller” lesz. Drukkolunk, hogy így legyen.

Az ír (november 21.)

A stúdiók mind visszautasították, végül a Netflix finanszírozásában készülhetett el Martin Scorsese legújabb gengsztereposza, Az ír. A Taxisofőr, a Dühöngő bika és a Nagymenők Oscar-díjas rendezője megint Robert De Niróval dolgozott, ő játssza az ír Frank Sheerant (ő egyébként létező személy volt), akinek a szemével végignézhetjük a második világháború utáni Egyesült Államok történetét. Al Pacino alakítja legendás Jimmy Hoffa szakszervezeti vezetőt, aki 1975-ben nyomtalanul eltűnt. Az eltűnésében Sheerannek is szerepe volt, de hogy pontosan mi, az kiderül Az írből. De Niro és Pacino mellett olyan sztárok játszanak a filmben, mint Harvey Keitel, Joe Pesci, Jesse Plemons, Anna Paquin, Bobby Cannavale és Ray Romano. Sok más országhoz hasonlóan Az írt nálunk is meg lehet majd nézni moziban és a Netflixen is.

Árva Brooklyn (november 28.)

Edward Norton első rendezésében rögtön magára osztotta a főszerepet is. Ő Lionel Essrog, a Tourette-szindrómás brooklyni árva, aki az '50-es években felnőve csak egyetlen emberre számíthat, a mentorára és későbbi főnökére, egy kevéssé sikeres magándetektívre (Bruce Willis). Csakhogy a főnökét megölik, és Lionel kénytelen valódi detektívvé válni, hogy kiderítse, kik ölték meg az egyetlen barátját. Különféle maffiákon, kábítószerárusokon, titokzatos jazzklubokon, elegáns éttermeken és furcsa embereken át vezet az útja a gyilkosokig. Norton és Willis mellett olyan színészeket láthatunk az Árva Brooklynban, mint Willem Dafoe, Alec Baldwin vagy Leslie Mann.

Tőrbe ejtve (november 28.)

Rian Johnson a Star Wars: Az utolsó Jedik után, de még az egyelőre titokzatos új Star Wars-trilógia előtt készített egy klasszikus krimit is. A rendező Alfred Hitchcockba oltott Agatha Christie-történetként jellemezte a Tőrbe ejtvét, amiben egy milliárdos krimiírót 85. születésnapján holtan találják vidéki villájában. Éppen egy szülinapi partit akartak tartani, így a ház tele van az író rokonaival és barátaival. Másnap a tett helyszínére érkezik a híres magándetektív, Benoit Blanc (Daniel Craig), akit egy titokzatos személy bízott meg a bűncselekmény felderítésével. A milliárdos krimiírót az Oscar-díjas Christopher Plummer alakítja, díszes családját olyan sztárok keltik életre, mint Chris Evans, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson és Ana de Armas.

Házassági történet (november 29.)

“Mintha karon ragadott volna az ördög, és sűrítve megmutatta volna, milyen sötét mélységekbe süllyedhetnek semmi idő alatt a szerelmi kapcsolatok. Ember legyen a talpán, akinek nem futkos ettől a hideg a hátán” - írtuk kritikánkban a Házassági történetről, ami Nicole és Charlie, egy színésznő és egy feltörekvő színházi rendező házasságának felbomlásáról szól. A párt Scarlett Johansson és Adam Driver, ügyvédeiket pedig Laura Dern és Ray Liotta játsszák. Az író-rendező, Noah Baumbach (A tintahal és a bálna, Frances Ha) saját életéből, saját házasságának felbomlásából inspirálódott Jennifer Jason Leigh színésznővel. A Házassági történet, akárcsak Az ír a Netflix gyártásában készült, de a magyar mozik is be fogják mutatni.

Élősködők (december 5.)

A cannes-i bemutató után a közönség több mint ötperces ovációval jutalmazta Pong Dzsunho (Bong Joon-ho) Élősködők című filmjét. A film végül meg is nyerte a fesztivál legfontosabb díját, az Arany Pálmát. Pong Dzsunho a Snowpiercer – Túlélők viadala, a Gazdatest és az Okja rendezője tízéves nemzetközi kitérő után tért vissza Dél-Koreába, elmondása szerint azért, hogy újra teljesen kompromisszummentes filmet készíthessen. Ez lett az Élősködők, két család története, amelyek a dél-koreai társadalom két végletét testesítik meg. Kimék szegények, Parkék pedig nagyon gazdagok, de egy napon az előbbieknek lehetőségük nyílik arra, hogy a gazdag család szolgálatába szegődjenek. Úgy érzik, hogy ezzel megfogták az isten lábát, de a történetük elég éles kanyarokat vesz. Az Élősködők egyszerre thriller, társadalmi dráma, fekete komédia, horror, és mindnek jó - írtuk a filmről kritikánkban.

Star Wars: Skywalker kora (december 19.)

A kilencedik Star Wars-sorfilm lesz a harmadik és egyben befejező része a Star Wars úgynevezett folytatástrilógiájának. A kilencedik részt J. J. Abrams rendezi, aki a trilógiát nyitotta Az ébredő Erővel. (A trilógia másik rendezője, Rian Johnson pedig már dolgozik a következő trilógián.) A kilencedik filmben a főszereplők megmaradtak: az egykori rohamosztagos Finn (John Boyega), a Jedi-képességekkel rendelkező Rey (Daisy Ridley), Darth Vader unokája, Kylo Ren (Adam Driver) és persze a Mark Hamill által alakított Luke Skywalker. Carrie Fishert (Leia hercegnő szerepében) az első hírekkel ellentétben nem CGI-jal pótolják, hanem az eddigi filmek fel nem használt jeleneteivel. Állítólag Leiának kulcsfontosságú szerep jut a zárófilmben.

Portré a lángoló fiatal lányról (december 26.)

Fotó: cineworx / outnow.ch

A Portré a lángoló fiatal lányról Cannes-ban hatalmas sikert aratott, meg is kapta a legjobb forgatókönyvnek járó díjat. Céline Sciamma, Csajkor rendezőjének új filmjét az Indiewire egyenesen “festői mesterműnek” nevezte. A főszereplője Marianne (Noémie Merlant), egy fiatal festő, aki azért érkezik egy francia szigetre, hogy megfesse Héloïse (Adele Haenel) portréját. Héloïse-t férjhez akarják adni, ami csak akkor sikerülhet, ha az olasz férjjelöltnek tetszik a portréja. Marianne azonban egyszer csak vonzódni kezd a modellje iránt, és Héloïse sem marad közömbös iránta. “Egy csodálatosan felépített kártyavár, ami a legutolsó pillanatban, a legnagyobb viharban sem dől össze” - írtuk a filmről, hozzátéve, hogy a Portré a lángoló fiatal lányról keményebben sorozza meg a szívet, mint ahogy egy profi bokszoló tenné.