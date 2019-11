Megjelent az első előzetes a The Photograph című filmnek, amelyet a készítők a 2020-as Valentin-nap nagy durranásának szánnak. A főszereplők LaKeith Stanfield (Sorry to Bother You, Atlanta, Tűnj el!) és Issa Rae a Bizonytalan HBO-sorozatból.

Az ígéretek szerint a Photograph egy romantikus dráma lesz, az író-rendező pedig Stella Meghie, aki eddig főleg romkomokat és vígjátékokat (Jean of the Joneses, The Weekend, Everything, Everything) készített. A filmben felbukkan még Lil Rel Howery (Tűnj el!, Bird Box) és Courtney B. Vance, aki O.J. Simpson ügyvédjét alakította a népszerű Netflix-sorozatban.

A szinopszis szerint Rae egy olyan nőt alakít, aki kénytelen szembe nézni az anyja múltjával, hogy ismét tudjon szeretni. Rae édesanyja egy ismert fényképész, aki váratlanul meghal. A nő aztán megtalál egy elrejtett fotót, amely nem ismert részleteket fed fel édesanyja múltjáról, és egy tehetséges újságíróval (Stanfield) igyekeznek felgöngyölíteni a sztorit, miközben egymásba szeretnek.

Magyarországi forgalmazásról egyelőre nem tudni, de Amerikában február 14-én, tehát Valentin-napon mutatják be a filmet.