Megvan Quentin Tarantino idei kedvenc filmje

Hiába van még csak november, Tarantino szerint a Préda (Crawl) az idei év legjobb filmje, írja a Deadline.

A kétszeres Oscar-díjas rendező, Quentin Tarantino nagy kedvelője a filmeknek, az idei év legjobbjának pedig a Préda című amerikai akcióthrillert tartja. A film története szerint egy fiatal lány apja segítségére siet, aki egy hurrikán miatt ragadt házuk alagsorában. A lány lemegy hozzá, azonban így ő is csapdába esik, mert a ház egyre jobban telik meg vízzel, ráadásul a vízzel együtt aligátorok is jönnek. Egy nagyobb példány elzárja a felfelé vezető lépcsőt, így a lánynak küzdenie kell az apjáért vízzel, árral, aligátorokkal szemben.

A filmet Alexandre Aja forgatta, aki már korábban is rukkolt elő horrorfilmmel (Magasfeszültség), a főszerepben pedig az Útvesztőben is szereplő Kaya Scodelario játszik. Az itthoni mozikban július 10-én kellett volna műsorra tűzni, de sajnos valamiért végül mégsem mutatták be, mindenesetre kedvcsinálónak itt az előzetese, ha valaki valahonnan letöltené:

Tarantinónak egyébként nem rég jelent meg a nagy hullámokat kavaró Volt egyszer egy... Hollywood című filmje, ami a Prédánál azért mindenképp nagyobb visszhangot kapott. A rendező talán egyik legtöbb bevételt generáló filmje után készül a következő film is, de az már nem Tarantinótól, hanem Tarantinóról: a QT8: The First Eight című dokumentumfilm decembertől lesz látható on-demand szolgáltatóknál.